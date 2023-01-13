人夫「爆買百隻七龍珠公仔」花光生活費！心理師曝原因：這裡較小

▲有人妻抱怨老公狂買七龍珠公仔，買到生活費都沒了。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

去年一名人妻擅自把老公珍藏的哥吉拉公仔送人，差點造成婚姻危機，後來有人夫就藉「哥吉拉事件」，買了上百隻七龍珠公仔，甚至連生活費都不夠用，卻聲稱以後會增值，雙方爆發爭執。對此，有心理師就分析買公仔這行為背後的真正意義。

這名人妻抱怨，老公每個月都買公仔，導致1萬塊生活費不夠用，還跟她借錢，而且唸都不能唸，辯稱增值以後退休金就有著落，但她卻不這麼想，認為老公再買下去，會連房子的頭期款都存不到。

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諮商心理師林萃芬在節目《新聞挖挖哇》提到，人夫收藏公仔的行為，沒有那麼容易去調整，因為收集公仔的過程，很像談戀愛一樣，是一個很激情的過程，「他跟公仔之間，有一種熱情又滿足的狀態」，因此很多人收藏公仔都會收集一整套，每一隻都要有，而且有百分之百的忠誠度，投入非常多的情感。

▲心理師分析喜歡買公仔的人的行為。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

林萃芬指出，人夫反而對老婆的忠誠度沒那麼高，因為裡面有非常多心理的狀態，而且在把玩公仔的過程中，會感到愉悅和快樂，和妻子相處還可能吵架，當然會選擇公仔。假如夫妻陷入這樣的爭執，她會協助妻子去了解，丈夫如此喜歡公仔的原因，就不會一看到公仔就火大，雙方再慢慢討論房子以及孩子的問題。

最後，林萃芬提醒老婆們，通常會收集公仔的人，心智年齡會比較小一點，「因為收藏的過程，也是有一點退化」，如果嫁給一個喜歡公仔的人，可能要做好心理準備，對方可能不會為未來著想。

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