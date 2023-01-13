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恐竊你年終！Google Play商店「8款惡意軟體」　入侵銀行App帳戶

▲▼ 手機,APP,Google Play商店。（示意圖／翻自pexels）

▲Google Play商店潛藏8款惡意APP，恐造成用戶財物損失。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

又有惡意軟體APP出沒！資安公司ThreatFabric發現Google Play商店有8款APP，遭到名為「SpyNote」的新型病毒軟體入侵，且短短數月內下載人數激增，若用戶不小心下載，恐將被竊取銀行帳號及密碼，導致財物損失。

據外媒報導，資安廠商ThreatFabric近日發表一份研究報告，指出一款結合了木馬病毒、名為「SpyNote（又稱SpyMax）」的惡意軟體，可利用GPS追蹤用戶定位、竊聽通話、攔截簡訊、盜錄手機影音，甚至能入侵信用卡卡號及密碼，竊取能力十分強大，讓人不得不慎防。

ThreatFabric表示，「SpyNote」除了冒充成遊戲及壁紙等APP外，還偽裝成8款APP，包括Bank of America Confirmation、BurlaNubank、Conversations_、Current Activity、Deutsche Bank Mobile、SBC UK Mobile Banking、Kotak Bank，以及Virtual SimCard，提醒安卓（Android）用戶快檢查，手機是否安裝了這些應用程式。

對此，ThreatFabric強調，SpyNote的新型變種「SpyNote.C」專門針對「銀行APP」進行攻擊，像是匯豐銀行（HSBC）、德意志銀行（Deutsche Bank）、科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank）等金融機構，以及WhatsApp、Facebook、Google Play等應用程式都可能被冒充，進而誤導用戶下載。

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