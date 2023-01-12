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妻煮飯超難吃！詭異料理「黃色汁水」端上桌　他崩潰問：能直說嗎

原PO抱怨老婆煮飯超難吃，不知該不該開口反映。（示意圖／擷取自unsplash）

▲原PO抱怨老婆煮飯超難吃，不知該不該開口反映。（示意圖／擷取自unsplash）

圖文／CTWANT

「老婆煮飯很難吃要跟她說嗎？」一名男網友發文分享，他有一個超級愛下廚的賢內助，且對方也說下廚照顧老公是天經地義的事，但老婆做的菜真的超難吃，讓他忍不住抱怨，「不想要一直吃這種東西」。

一名男網友今（12日）在Dcard發文表示，自己雖然很愛老婆，但對於她的黑暗料理實在不敢恭維，「其實她做的也不是真的難以下嚥啦，是也不會吃死人，只是她不太會調味，做的菜都沒味道，又很多湯湯水水看了很沒食慾。」

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原PO無奈指出，他常常主動說要叫外送，但老婆嫌外食不健康堅決自己煮，某天對方端出一道黃色汁水的料理，上面還有不明顆粒狀的菜，並說這是蔬菜湯，但裡面竟加了咖哩粉及勾芡用的太白粉，重點是胡蘿蔔還是生的沒煮熟，讓他難以下嚥，「我真的不敢說真的好難吃，不想讓她難過，但又不想要一直吃這種東西...」

他本想直接反映，但礙於老婆如此用心的為他煮飯，讓他不忍開口，「想問問大家的老婆都很會煮菜嗎？老婆煮的很難吃你們會直接說嘛？都結婚了直說好像也不會怎麼樣...嗎？」

貼文曝光後，引起網友們留言熱議，「對不起我笑出來...聽起來真的不太好吃，那變成你下廚勒，如果不想讓他知道就換你煮」、「跟他一起看作菜的YouTube？或是探店那種，就可以說想帶他一起去吃」、「我比較好奇老婆沒一起吃嗎，她自己吃得下這些暗黑料理嗎」、「你好貼心喔，我男友都直接叫我不要再瞎煮了難吃死了」、「加咖哩粉也太神秘了吧，建議不好說的話可以自己學，或一起去報名烹飪教室，一起學做菜還可以增加感情」。

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