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全聯小編PO「花生醬」超獵奇由來　網：我看了什麼

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）） 

▲全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯臉書小編為促銷花生醬，今（9）日PO出一連串哏圖，圖中一名叫「花生」的硬漢因為練瑜伽，能做的姿勢越來越多，後來甚至找同伴幫忙拉筋，筋拉得更開、更軟後「⋯就變成花生醬了」。而這文案一出，也讓網友紛紛表示「我到底看了什麼」、「這是伊藤潤二吧」，卻也吸引上萬網友按讚笑說「這個不能只有我看到」。

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

全聯福利中心臉書小編經常PO出創意文案，常成為網友話題，而今日發出一系列哏圖，描述一名叫「花生」的硬漢，練了瑜伽後能做到的姿勢越來越多，不但能「穿越自己」，還能把屁股當枕頭，甚至舔到手肘；後來更找到朋友一起練，互相拉筋，拉得更軟後「⋯就變成花生醬了」。

▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編在臉書PO「花生醬」超獵奇由來。（圖／翻攝Facebook／全聯福利中心）

而這系列圖片文案一出，也引來各種反映，網友紛紛笑「想知道小編吃了什麼才能想出這樣的文案！拜託也給我來一點～」、「情況變得男以理解」、「這是伊藤潤二的劇情吧！」、「這種花生醬以後我心裡有陰影了…」、「我很生氣自己竟然看完了」、「這讓我以後無法面對花生醬....」、「小編是嗑了這款花生醬才寫出這文案的嗎」。

實際上這是全聯為了宣傳花生麵包而PO的文案，阪急麵包大盛系列與新福源合作，推出鹽之花生皇冠麵包、新福源菠蘿花生等，嚐鮮價每個35元，任3個特價99元。

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