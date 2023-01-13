瞎掰補助款變少…士林男「8分鐘連縱2火」！警破心防真正動機曝

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區12日晚間短短8分鐘內，在重慶北路4段、永平街發生2起火災，消防獲報立刻趕往現場撲滅火勢，警方認火警是人為，調閱監視器發現是郭姓男子所為，循線將人逮捕。58歲郭嫌落網時，不滿表示「補助款變少啦，所以放火洩恨」但經警突破其心防，他才說出真正原因，全案訊後放火罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區郭姓男子因與鄰居產生口角，竟心生不滿持打火機在租屋處縱火。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方12日晚間8時許，循線在社中街發現郭嫌行蹤，立刻攔查人車，起獲打火機。郭嫌落網一開始辯稱社會補助減少，心情不好才縱火，但警方認為動機不單純，並以聊天方式循循善誘，郭嫌才卸下心防解釋，重慶北路4段是其租屋處，之前被隔壁房鄰居反映時常發出噪音，心生不滿藉放火洩憤。

▲郭嫌跑至永平街縱火。（圖／記者黃宥寧翻攝）

至於，會跑到永平街某處公寓放火是因為，之前他提告一起傷害罪官司，得知對方住在此處，才會在在放完火後，旋即跑來此處來縱火。但該處房東指出，郭嫌口中所講的人，早已搬離此處。

所幸2起火災及時撲滅，未傷及人員，警方詢後依放火罪將郭嫌移送士林地檢署偵辦，同時考慮郭嫌情緒不穩，並建請羈押。