滿臉血呼救支援…25歲警員遭失控男持刀狠刺　驚悚畫面曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名男子多次申請補助皆因「條件不符」遭拒絕，他12日傍晚5點多到區公所8樓叫囂。警方到場安撫，男子竟出言辱罵還亮出折疊刀猛刺！警員閃避不及，左臉被切割長達8公分的傷口，流出鮮血涔涔，所幸支援警及時到場將男子壓制逮捕，稍早警員包紮後的「滲血傷勢照」與案發影像也曝光。

▲支援警趕緊壓制失控男，地上可見受傷警的血跡。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，失控的25歲徐姓男子因多次申請補助不過，去年8月就跑去區公所亂過一次，被依妨害公務罪送辦，到了本月12日他又去叫囂，25歲楊姓警員獲報到場將其勸離，未料徐男突然亮刀攻擊，楊員左臉受傷血流不止，在支援警將徐男壓制後，楊員趕緊到醫院進行縫合手術。

▲警員雙手都是臉部流下的鮮血，頻頻拿衛生紙擦拭。（圖／記者陳雕文翻攝）

從密錄器畫面來看，當時同事將男子壓制在地，而地上還可看見楊員的血跡，而其他人正在遞衛生紙給楊員，儘管楊員不斷拿衛生紙往臉上壓，但雙手都沾滿了血，可見傷口相當深。

新北市長侯友宜得知訊息後，便聯繫耕莘醫院，請整形外科主任醫師來協助同仁復原及後續診治。到了13日上午10點多，新北市議會議長蔣根煌也指派公關室主任陳昌義前來致贈慰問金，表彰員警的辛勞。

▲楊員手術後包紮，仍可看見血從紗布滲出，還需要休養好一陣子。（圖／記者陳雕文翻攝）

新店警分局長余昭俊表示，同仁目前經縫合後，已在病房休養無大礙；有關後續診療及相關事宜，分局會再協助，讓同仁能夠安心養傷。

▲男子持摺疊刀刺向警方。（圖／記者陳雕文翻攝）