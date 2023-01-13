掛牌才10天！600萬BMW M3卡安全島...輪子噴飛　修車廠員工慘了

▲BMW M3車禍 。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

車主心痛痛了！員林市林市員埔路與員林大道五段口，11日上午發生一起失控自撞中央分隔道車禍，消防隊獲報到場發現，是由22歲王姓男子駕駛，王男只受到輕傷，自行就醫，據悉，這輛要價600萬元BMW、掛牌才10天，駕駛是修車廠員工，要將車開回彰化市，沒想到竟把車子撞爛，這下賠大了。

員林警分局初步調查發現，王男駕駛的為BMW M3，撞到路燈及監視器，右側車輪脫落、左側前輪也被撞到歪斜，車身也嚴重毀損，研判為王男開車時操控不當，才會失控自撞中央分隔道。

據悉，該輛BMW M3去年4月份出廠，掛牌才10天，車主為61歲陳婦，王男上午要將車從員林開回彰化市，卻在該路口失控自撞發生車禍，這下了真的賠大了。

據了解，第6代M3 Competition（G80）去年才抵台開賣，有「最強大鼻孔」之稱，台灣新車售價555萬；規格方面，搭載S58 3.0升直6雙渦輪引擎、8速M Steptronic手自排變速箱，具有最大馬力510匹／66.3公斤米扭力，而且0-100km／h加速也只要3.9秒、極速290km／h，滿足熱血操駕需求。

第6代M3 Competition（G80）

●車身長、寬、高分別為4794mm x 1903mm x 1433mm，軸距為 2857mm

●行李廂480L

●車重1730kg

●引擎為直四／渦輪／汽油

●排氣量2993c.c

●最大馬力510hp／6250rpm

●最大扭力650Nm／2750rpm

●變速箱為8速手自排

●0-100km／h加速3.9秒

●平均油耗9.6km／L