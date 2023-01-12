搭手扶梯伸頭！11歲童「脖子卡天花板縫隙」　粉碎性骨折爆血送醫

▲男童頭被縫隙夾住，爸爸拼命救人卻無法阻止。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯莫斯科地鐵站傳出手扶梯夾人事件，11歲男童米沙(Misha)和父親搭乘手扶梯時，好奇把頭伸出手扶梯外，整顆頭竟然卡在天花板縫隙中，爸爸著急想把他拉出來，但是完全沒有辦法，只能眼睜睜看著兒子頭被擠壓到變形，現場留下一大灘血。

事件3日上午發生在Okruzhnaya地鐵站，影片中可看到，米沙搭乘手扶梯時，突然把頭手都伸出手扶梯外，導致上半身被卡在手扶梯與天花板縫隙中，爸爸雖然試圖把他拉出來，但由於手扶梯移動速度很快，導致人被卡得更深，甚至一度下半身懸空，景象看起來十分驚險。

A boy in the Moscow metro stuck his head on an escalator



A video emerged from the Okruzhnaya MCC station, where the boy's head was pinched by an escalator on January 3. pic.twitter.com/fKLcK8Wz3s — T2TNEWS (@T2T_News) January 11, 2023

當地媒體報導，手扶梯在事件發生約1分鐘後才被停止，急救人員在現場將米沙救出，發現他全身多處粉碎性骨折、下巴脫臼、頭部和臉部多處組織性挫傷，現場還留下一大灘血，相關畫面在網路上流傳。

莫斯科鐵路公司發表聲明表示，手扶梯停止運行後，醫護人員緊急被叫到現場，目前男童仍在醫院接受治療，事件起因於乘客沒有遵守安全規則所致，手扶梯入口處已有設置告示牌，提醒家長搭乘時要看管孩子。