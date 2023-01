搭手扶梯伸頭！11歲童「脖子卡天花板縫隙」　粉碎性骨折爆血送醫

▲男童頭被縫隙夾住,爸爸拼命救人卻無法阻止。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯莫斯科地鐵站傳出手扶梯夾人事件,11歲男童米沙(Misha)和父親搭乘手扶梯時,好奇把頭伸出手扶梯外,整顆頭竟然卡在天花板縫隙中,爸爸著急想把他拉出來,但是完全沒有辦法,只能眼睜睜看著兒子頭被擠壓到變形,現場留下一大灘血。

事件3日上午發生在Okruzhnaya地鐵站,影片中可看到,米沙搭乘手扶梯時,突然把頭手都伸出手扶梯外,導致上半身被卡在手扶梯與天花板縫隙中,爸爸雖然試圖把他拉出來,但由於手扶梯移動速度很快,導致人被卡得更深,甚至一度下半身懸空,景象看起來十分驚險。

A boy in the Moscow metro stuck his head on an escalator



A video emerged from the Okruzhnaya MCC station, where the boy's head was pinched by an escalator on January 3. pic.twitter.com/fKLcK8Wz3s