學測天氣出爐！周日低溫崩跌下探12度　小年夜又有冷空氣接力灌頂

▲今明兩天偏暖，周日氣溫崩跌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今明(1/13~1/14)兩天白天偏暖，早晚有局部霧，天氣風險公司表示，周日(1/15)到下周三(1/18)受接近強烈大陸冷氣團冷空氣影響，低溫下探12度，下周五(1/20)小年夜又有一波冷空氣接力，將再迎降溫。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天(1/13)清晨受輻射冷卻作用影響，今晨各地平地最低溫約14到16度，與前幾天相比略低一些；在西半部苗栗以北、嘉義以南仍然有局部霧霾狀況，空氣品質不太好，外出仍要留意空品及能見度狀況。

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今受東南到偏南風環境影響，整體溫度會再上升，中北部、宜花地區可達27到28度，南部、台東則有28到30度機會，加上雲量少，在戶外是明顯偏暖且有點熱的溫度，早晚低溫約17到19度，配合較高的溼度，感受上仍有涼意。

柯聿寧分析，周六(1/14)環境風向會再轉偏南到西南風，仍是偏暖到有點熱，不過由於長江附近的鋒面系統逐漸接近，台灣附近的大氣結構將變得不穩定，在海峽、西半部有些雲系發展、帶來局部短暫雨的機會，天氣狀況有點不穩定。周六晚間到周日(1/15)清晨受鋒面快速通過影響，中、北部普遍都有短暫陣雨，隨後冷空氣南下，各地溫度將明顯下滑。

▲學測及周末天氣出爐。（圖／氣象局）

柯聿寧表示，周日到下周三(1/18)受強冷空氣影響，各地明顯轉冷，迎風面的水氣較多，東北部大致為陰雨天氣，全日感受濕冷，中南部天氣相對較好，低溫時間落於早晚時段，預估平地低溫普遍都可降至12到13度，是一波接近強烈大陸冷氣團的冷空氣，預計周四白天冷空氣有短暫減弱的空檔，高溫有回升的機會。

不過柯聿寧指出，下周五(1/20)也就是小年夜時，還有冷空氣接續南下，雖然降溫幅度不像下周前期這麼明顯，但對北部來說都將是比較冷的天氣，中南部下周二起日夜溫差越來越大，雖然白天較舒適，但早晚仍要留意輻射冷卻作用造成的低溫。