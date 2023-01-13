周日變天冷到過年　專家估強度逼近寒流！一圖看懂7天溫度變化

記者黃翊婷／綜合報導

今、明（13、14日）兩天全台微熱，但這樣的好天氣只到周日（15日），接下來鋒面報到、強烈冷氣團南下，強度直逼寒流，將一路冷到過年前。

▲未來7天溫度變化預測圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」12日分享一張7天的溫度變化預測圖，表示大家要好好把握周六（14日）前的好天氣，目前各國模式預報趨勢逐漸明朗，預計周日（15日）起強烈冷氣團將南侵台灣，影響時間很長，恐怕要一路冷到過年前。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」進一步說明，今、明兩天台灣上空吹偏東風，暖空氣為各地帶來溫暖的好天氣，高溫甚至可能上看27、28度，說是小小的冬老虎也不為過，但周六午後鋒面前緣接近，西半部將慢慢轉為陰天，甚至下雨。

▲周日變天之後，可能將一路冷到過年。（資料照／記者李毓康攝）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，周六晚上至周日鋒面系統率先通過台灣，中部以北、東部將出現一波雨勢，溫度也會開始往下掉，北部降溫幅度較大，周日就會有濕冷的感覺；下周一至周三（16至18日）冷氣團主力正式南下，目前觀測強度落在強烈冷氣團至寒流之間，雖然北部、東部偏陰冷，但這波大致上算是以乾冷為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，從目前的預報來看，北方還會陸續有冷空氣補充南下，雖然強度不算很強，但這樣涼涼冷冷的型態會持續到春節前夕，民眾準備放假時可以多加注意天氣變化。

氣象專家吳德榮也在專欄「三立準氣象老大洩天機」中提到，周日（15日）鋒面、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，越晚越冷，北部平地降至8度左右，強度有可能達到「強烈大陸冷氣團」；下周四至年初一（19至22日）仍受「大陸冷氣團」影響，北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。