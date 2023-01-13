　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周日變天冷到過年　專家估強度逼近寒流！一圖看懂7天溫度變化

記者黃翊婷／綜合報導

今、明（13、14日）兩天全台微熱，但這樣的好天氣只到周日（15日），接下來鋒面報到、強烈冷氣團南下，強度直逼寒流，將一路冷到過年前。

周日變天，一路等到過年前。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲未來7天溫度變化預測圖。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」12日分享一張7天的溫度變化預測圖，表示大家要好好把握周六（14日）前的好天氣，目前各國模式預報趨勢逐漸明朗，預計周日（15日）起強烈冷氣團將南侵台灣，影響時間很長，恐怕要一路冷到過年前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」進一步說明，今、明兩天台灣上空吹偏東風，暖空氣為各地帶來溫暖的好天氣，高溫甚至可能上看27、28度，說是小小的冬老虎也不為過，但周六午後鋒面前緣接近，西半部將慢慢轉為陰天，甚至下雨。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周日變天之後，可能將一路冷到過年。（資料照／記者李毓康攝）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，周六晚上至周日鋒面系統率先通過台灣，中部以北、東部將出現一波雨勢，溫度也會開始往下掉，北部降溫幅度較大，周日就會有濕冷的感覺；下周一至周三（16至18日）冷氣團主力正式南下，目前觀測強度落在強烈冷氣團至寒流之間，雖然北部、東部偏陰冷，但這波大致上算是以乾冷為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，從目前的預報來看，北方還會陸續有冷空氣補充南下，雖然強度不算很強，但這樣涼涼冷冷的型態會持續到春節前夕，民眾準備放假時可以多加注意天氣變化。

氣象專家吳德榮也在專欄「三立準氣象老大洩天機」中提到，周日（15日）鋒面、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，越晚越冷，北部平地降至8度左右，強度有可能達到「強烈大陸冷氣團」；下周四至年初一（19至22日）仍受「大陸冷氣團」影響，北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。

ET快訊
宋逸民「全身長滿疹子」！　與陳維齡被罵到足不出戶
快訊／台積電大漲逾20元站回500關卡！　台股漲逾200點
逼近寒流！周日變天冷到過年　一圖看懂溫度變化
快訊／國道3號嚴重車禍！　車撞爛「駕駛彈飛」
今起換新鈔！限量張數曝　454家銀行郵局Google地圖一鍵
詹雅雯驚爆被「圈內人」騙走3千萬！　硬起來揭內幕
70歲爸「挖山30年」鑿出壯觀迷宮！女兒卻崩潰了：付出很多代
嘉義前村長偷吃看護生子！飛印尼帶回骨肉離奇死　疑遭綠帽夫殺害

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周日變天冷到過年　專家估強度逼近寒流！一圖看懂7天溫度變化

老師見孩子午睡哭醒：帶去收驚！　媽冷回1句話被罵恐龍家長

包裹太重郵差暖問一句話幫搬4樓　她感動喊：像有發光的翅膀

流水席之亂10大疑點一次看　根本沒有「輔大陳若儀」這個人

「流水席之亂」假的？文章2習慣露餡　創作者身分曝光

11.8萬考生參與學測今登場　最後提醒看這「不要忘記簽名」

賴清德批「疑美論」暗藏2024算盤　郭正亮3點分析破解

這5位總統都曾拒美　郭正亮打臉：沒本事保台

政見會變「炎上高嘉瑜」　財經網美卻因1點賭百萬：不開除且會連任

今「暖陽如春」破30度！周末強烈冷氣團來襲8℃　過年天氣曝

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

蘇花公路驚傳坍方！　土石封死大清水隧道

周日變天冷到過年　專家估強度逼近寒流！一圖看懂7天溫度變化

老師見孩子午睡哭醒：帶去收驚！　媽冷回1句話被罵恐龍家長

包裹太重郵差暖問一句話幫搬4樓　她感動喊：像有發光的翅膀

流水席之亂10大疑點一次看　根本沒有「輔大陳若儀」這個人

「流水席之亂」假的？文章2習慣露餡　創作者身分曝光

11.8萬考生參與學測今登場　最後提醒看這「不要忘記簽名」

賴清德批「疑美論」暗藏2024算盤　郭正亮3點分析破解

這5位總統都曾拒美　郭正亮打臉：沒本事保台

政見會變「炎上高嘉瑜」　財經網美卻因1點賭百萬：不開除且會連任

今「暖陽如春」破30度！周末強烈冷氣團來襲8℃　過年天氣曝

梅西、姆巴佩爭FIFA最佳球員　C羅首次連入圍都沒有

《木曜4》運動會230分鐘0冷場！線上4.9萬人　驚曝可能是最後一屆

起底《黑暗榮耀》傲慢霸凌女！辛叡恩6大事件盤點　是車銀優同學

台積電大漲逾20元站回500關卡！　台股漲逾200點站上14900

最新民調／蘇貞昌內閣團隊不滿意度飆到57%　創2019年來新高

今天就衝！超商美式「買1送1」來了　卡布奇諾也只要32元

五柳枝、魷魚螺肉蒜也能吃到飽　台北遠東Café「寶島好食節」開跑

福袋功略必看！千元有找享環遊世界五大洲旅遊行程　Global Mall春節福袋　1／13起線上預購免排隊

條件媲美國際港灣！亞灣區景觀宅保值性高　市心「大觀在上」點亮港都

經典賽／疑似勇士不放人　阿庫納發文質疑MLB

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

生活熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

收入加倍！「超好運4星座」未來45天旺到翻

全民普發6千！各縣市加碼紅包一次看

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

高中妹挺F奶被同儕嘲笑！淚訴「幫我把餒餒變小」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖好運爆棚」

老舊車輛汰舊換現金方案出爐　逾1000萬輛汽機車受惠

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

林襄勁敵出現！樂天女孩泡湯「渾圓蜜臀」露出

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

更多熱門

相關新聞

今「暖陽如春」破30度！　周末強烈冷氣團來襲8℃

今「暖陽如春」破30度！　周末強烈冷氣團來襲8℃

今、明(13、14日)兩天全台微熱，中南部還會超過30度，是「暖陽如春」的天氣型態。明天下午開始鋒面接近，中部以北會有短暫降雨機率；周(15)日鋒面、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷，北部平地降至8度左右，強度有可能達到「強烈大陸冷氣團」。下周四至年初一(19至22日)仍受「大陸冷氣團」影響，北海岸、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

下波全台有雨！恐寒流「大跳水」　最凍時間曝

下波全台有雨！恐寒流「大跳水」　最凍時間曝

今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

關鍵字：

天氣氣象寒流

讀者迴響

熱門新聞

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

女留學生討2.87億聘金被放生！當地政府要查

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

收入加倍！「超好運4星座」未來45天旺到翻

雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3

最會「躺平擺爛」星座Top 3

資深演員江長文墜樓身亡　周遊難過大哭：我要查明真相

全民普發6千！各縣市加碼紅包一次看

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面