今起超過30℃！週末變天驟冷北台剩8℃　專家曝春節天氣

▲今日至週六(12至14日)高溫上看30度以上。（圖／中央氣象圖）

記者葉國吏／綜合報導

今日至週六(12至14日)，大氣逐日增暖、高溫上看30度以上。不過週六、日午開始有鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷，有機會達到「強烈大陸冷氣團」等級，北部平地最低降至8度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日至週六(12至14日)，大氣逐日增暖、低層水氣多；各地大多晴朗，白天微熱(週五、六，北台最高溫升至28度、中南部更達30度以上)、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，容易起霧、應注意。今日各地區平地氣溫：北部17至27度，中部16至29度，南部17至29度，東部17至28度。

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▲左圖：12日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空仍有鬆散雲層。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，台灣上空已無降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，東半部有局部降雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

週六下午起鋒面接近，大氣趨不穩定，中部以北下午之後有局部短暫雨的機率。下週(15)日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下週一至三(16至18日)受強冷空氣影響，北、東有局部雨，背風面晴朗穩定。目前歐洲模式模擬的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機率最高(台北氣象站約12度，北部平地最低氣溫約可降至8度左右)。另外，美國模式(GFS)雖曾數度模擬超越「寒流」門檻，不過，根據模式的長時期校驗顯示，歐洲模式是優於美國的，也較具參考價值。

下週四至除夕(19至21日)仍受冷空氣影響，有略減弱、再稍微增強的變化；愈接近模式的期末，模擬調整的幅度愈大，應持續觀察。至於眾所關心「春節假期」，由於長達10天、期間必有冷、暖變化，準確模擬則已超過電腦模式的理論極限，「憑空臆測」、「言之過早」，都沒有必要；逐日分析最新模擬，不應踰越模式的極限，方為上策。