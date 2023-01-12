就是這4人！台中公布酒駕累犯名單　驚見「呆萌幼齒照片」

▲台中市交通局裁決處5日公布酒駕累犯名單，總計4人。（圖／翻攝台中市交通事件裁決處，下同）



記者許權毅／台中報導

就是這些人！台中市政府交通局裁決處5日再度公布酒駕累犯名單，這次共有4人分別在去年酒駕，在10年內發生第2次，其中王元蔚、賴明海、黃國棟3人還是無照駕駛，姓名、照片與違規地點均被公布在裁決處官網上。

罕見的是，這次公布照片竟出現民眾小時候的幼齒照，裁決所表示，這是當事人考證時提供的照片，無法判斷照片當時年紀，若沒有照片，才會跟其他單位索取。

台中市裁決處5日公布4名累犯名單，陳秋池去年8月21日在龍井居文昌路431號前酒駕；王元蔚6月26日在沙鹿區台灣大到七段925號前酒駕且為無照；賴明海8月10日在東區自由路與三賢街口酒駕且為無照；黃國棟10月17日在南屯區忠勇路與永春南路酒駕且為無照。此次公布的名單全數違反《道路交通管理處罰條例》第35條第3項。



酒（毒）駕新規自去年3月31日上路，針對屢次酒（毒）駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起計算，於10年內第2次累犯，駕駛機車處罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，酒（毒）駕累犯第3次以上者，按前次所處罰鍰金額加罰9萬元。

酒（毒）駕拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰18萬，並得公布酒（毒）駕累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，另處分吊扣該汽機車牌照2年。