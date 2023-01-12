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社會 社會焦點 保障人權

人夫上摩鐵挨告！反控妻和小王跨年　各玩各的...法官：互相尊重

▲▼情侶,夫妻,性愛,親密,上床,約炮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中人妻提告老公偷吃，但法官認為夫妻倆為開放式婚姻關係，應彼此尊重。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人妻控訴丈夫和小三上摩鐵，向兩人求償100萬元。不過丈夫反控，妻子曾逼他簽外遇同意書，同意她「可以交男朋友並且發生任何性關係」，且妻子自己也玩交友軟體認識小王，還和他跨年上床。法官審理，認為兩人婚姻型態和一般不同，對於雙方各自在外交往的行為，應互相尊重，判妻子敗訴，妻子再上訴仍被駁回，全案確定。

妻子指控，她和丈夫結婚至今已23年，她於2019發現一張記憶卡，裡面全是丈夫和小三出遊的親密照和情書，兩人又於同年6月投宿摩鐵3小時，已侵害她配偶權，她要向兩人求償100萬元。

丈夫則表示，妻子婚後對他精神虐待，又對金錢需索無度，他於2018年就跟她提離婚，但妻子不肯，還逼他簽同意書，同意她可以在外交男友並上床，妻子對外也隱瞞已婚身分，和其他男人交往上床，自身對婚姻並不忠誠。而他和女同事只是一起處理期貨跟客戶問題，加上女同事當下有點不舒服，才去摩鐵上廁所並討論工作，兩人並無不軌。

法院審理，發現丈夫確實在2018年8月簽署該同意書，上面載明「因10多年來沒有和妻子發生性關係，故即日起同意妻子可以交男朋友並且發生任何性關係」，丈夫又於12月以被妻子虐待為由，提出離婚訴訟敗訴。丈夫也起訴請求確認同意書無效，經法院判決該同意書違反公序良俗無效。而後丈夫對妻子提告侵害配偶權，主張妻子於2018年12月30日在「愛情公寓」認識楊姓男子後，隔日就相約跨年並發生性關係，當時妻子也拿出合約書抗辯，指稱丈夫已同意她「享有追求婚姻關係外，選擇發生性關係對象、與異性交往之自主權」。

法官指出，由此可知兩人情感不睦，既然妻子要求丈夫容許她追求這種型態的婚姻關係，自然無法期待丈夫在婚姻中也自我抑制。就算丈夫有與女同事交往，但兩人的婚姻型態本來就與一般社會通念不同，對各自在外交往一事應互相尊重，駁回妻子之訴，妻子再上訴仍被駁回，全案確定。

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