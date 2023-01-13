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福袋功略必看！千元有找享環遊世界五大洲旅遊行程　Global Mall春節福袋　1／13起線上預購免排隊

▲▼環球購物中心,福袋,中獎。（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall大手筆在全台八店共推出近2000個「錢兔似錦樂享福袋」，有機會抽「環遊世界五大洲行程」。（圖／環球購物中心提供，下同）

消費中心／綜合報導

春節馬上就要到了，很多人會在春節期間博手氣，為新的一年迎來好兆頭，尤其是中獎機率高的百貨福袋最搶手。今年Global Mall大手筆在全台八店共推出近2000個「錢兔似錦樂享福袋」，高價值福袋千元有找，分別為688、999元，還有機會獲得價值超過19萬元的按摩椅、電視、冰箱、飛輪健身車等好禮，總價值超過500萬，不只如此，還有機會抽「環遊世界五大洲行程」，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程，不到千元賺到出國旅遊！

買福袋拼手氣不用到現場排隊，Global Mall的福袋可在環球Online線上預購、分店館內購買兩種方式，1/13起開放近3成福袋數量在「環球Online線上預購」，其他的數量則是初一起開放搶購，購買688元福袋送1張「環遊世界五大洲行程」抽獎券、買999元福袋送2張「環遊世界五大洲行程」抽獎券，為了讓更多人擁有開運機會，使用線上預訂再加碼1張「環遊世界五大洲行程」抽獎券，也就是購買一個福袋最多可一次獲得3張抽獎券，中獎機率更高。

▲▼環球購物中心,福袋,中獎。（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall新北中和「好友相揪」福袋內有威秀影城電影票餐飲抵用券、TOYWORLD桌遊及湯姆熊代幣。

▲▼環球購物中心,福袋,中獎。（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall新北中和「親子同樂」福袋內有PILALA皮拉拉史萊姆手作課程、卡氏洗車打蠟券、蕾莉歐橄欖護膚乳。

▲▼環球購物中心,福袋,中獎。（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall新北中和「閨密共享」主題福袋內有指舞春秋腳底按摩券、MUJI 無印良品暖織毛毯、神戶果実下午茶兌換餐券。

搶購之前可要先做筆記了解一下各分店的福袋特色，鎖定最想要的品類下手，開袋的幸福感最足夠！Global Mall新北中和店於初一～初三推出限量600個主題福袋，每袋價值超過2400元，「好友相揪」福袋內有威秀影城電影票餐飲抵用券、TOYWORLD桌遊及湯姆熊代幣，「親子同樂」福袋內有PILALA皮拉拉史萊姆手作課程、卡氏洗車打蠟券、蕾莉歐橄欖護膚乳，「閨密共享」主題福袋內有指舞春秋腳底按摩券、MUJI 無印良品暖織毛毯、神戶果実下午茶兌換餐券。初一還加碼推出「卡娜赫拉的小動物限定福袋」100袋，每袋999元、價值1,600元，為了讓現場購買的人有好運當頭的感覺，還加碼人人有獎的抽獎活動，不只如此喔！憑福袋內的抽獎券還可以再抽新北中和店獨家加碼的獎項，像是價值198,000元的OSIM減壓養身椅、價值72,800元的OSIM沙發小天后，還有tokuyo全折疊智跑機、BEREST飛輪健身車。

▲▼環球購物中心,福袋,中獎。（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall新北中和福袋還可以再抽新北中和店獨家加碼家電獎項。

車站店福袋主打走春休閒及美食體驗，板橋車站初一至初二推出300個「錢兔似錦樂享福袋」，每袋688元，每袋有500元禮券及甜點、美食、伴手禮多種兌換券，還有機會獲得TOYWORLD「皇家馬德里-聖地牙哥伯納烏足球場」、「霍格華茲象徵-典藏版」限定樂高、半島海悅住宿（市價8,800元）等；南港車站初一至初三總計推出限量100個福袋，每袋688元，每個福袋除了包含生活實用、舒壓小物及美食兌換券或折價券，每袋價值1,500元以上，且有機會抽中Global Mall商品禮券5,000元，共計抽出2名。

桃園機捷沿線福袋以生活住居為主題，桃園A8則於初一至初三開賣250個福袋、林口A9為初一起開賣50個，每袋999元，內含 100元禮券，還有多項休閒毯、平底鍋等生活居家用品，同時雙店將於福袋中再共同加碼抽價值27,900元的iPhone14、福容大飯店A8精緻單人房乙晚、田園咖啡廳單人自助午、晚餐等；桃園A19同樣於初一至初三推出福袋共300袋，每袋999元，福袋包括超輕量吹風機、羽絲絨水洗被、開飯川食堂餐券、初虎韓式小食堂折價券及蜂蜜香皂禮盒等，還可享現場加碼抽價值12,500元的Segway滑板車、Switch、BEREST美腿機、喜樂時代影城電影票等，吃喝玩樂一站享春遊。

新左營車站初一起推出限量50個「錢兔似錦樂享福袋」，主打一站美食娛樂體驗主題，每袋688元，內含Boulder Space 圓石空間攀岩場單次入場券、LIFE8商品券及銀座杏子豬排、必勝客、樺達奶茶獨享美食，還有300元禮券，最適合春遊暢玩；屏東市初一至初三則推出300個福袋，每袋688元，以生活、旅遊為主題，從鍋具、休閒品牌抵用券，到旅行包、美食兌換券等，同時也加碼多重好康，除了主題福袋內容，福袋內還附有驚喜獎，有機會立即獲得包括價值32,990元的TCL智慧液晶顯示器 75吋電視、冰箱、微波爐、氣炸鍋等。此外，初一至初三再加碼天天抽出Switch主機乙台。

到Global Mall走春還有加碼送，即日起至2月5日還祭出獨家好康，包括「500萬大禮包加倍贈」於Global Mall新北中和、桃園A8、A19、屏東市指定專門店當日累計消費滿5,000元送1,000點，新北中和再獨家加碼初一至初五單筆消費滿2,023元享點數10倍贈；而板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則推於指定專門店當日累計消費滿2,000元送400點、單筆消費滿888元送100點；另全台八店還推有刷Global Mall聯名卡於活動期間滿5,000元享3%現金回饋，提供消費者開春大享多元好康。

▲▼環球購物中心,福袋,中獎。（圖／環球購物中心提供）

▲新的一年到Global Mall走春迎好運，吃喝玩樂一站搞定！

對旅遊充滿憧憬和行動力，更要把握「點數放大兌陸海空旅遊」活動讓好運氣從天而降，會員於2023年1月25日至29日期間只要扣3,000點到15,000點，就可以兌換日本來回機票、海島旅遊行程、台灣鐵道小旅行2日遊、老爺酒店、凱撒飯店聯合住宿券等精選旅遊行程，為你省下更多旅費！

線上福袋立即購►https://tinyurl.twglobalmall.com/fI90F

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環球購物中心福袋中獎Global Mall

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