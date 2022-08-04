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衛生紙下殺5折…　桃園環保局88節線上辦理「碳標籤」商品搶購

▲桃園環保局88節線上辦理「碳標籤」商品優惠搶購

▲桃園環保局88節線上辦理「碳標籤」商品優惠搶購。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣綠色消費選購碳足跡標籤產品，桃園市政府環保局將於8月8日父親節當天晚上7時，與大潤發八德店共同舉辦「爸氣食足」綠色消費樂購直播活動，透過「桃園環保局、護守桃花源」FB粉絲團直播，以超優惠價格促銷「碳足跡標籤」綠色商品，鼓勵全民一起支持綠色消費。

環保局表示，特賣商品包含碳標籤認證的飲料及衛生紙，碳標籤飲料下殺6折，每箱只要「愛爸爸」價288元；衛生紙下殺5折，每箱只要「省爸爸」價388元，每階段特賣產品限量10箱，歡迎民眾於直播期間來搶購（備註：配送地點必須在桃園市轄內）。

碳足跡標籤上的數值，代表該產品生命週期各階段產生的溫室氣體排放量，經換算為二氧化碳當量總和。為落實節能減碳，透過詳細盤查產品自原料取得、生產製造、運輸配送、銷售販賣、使用及廢棄等過程所產生的溫室氣體排放量，再從供應鏈中找出減量的機會，並以數值標示方式呈現，讓消費者瞭解並優先選購碳排放量較低之產品。

環保局表示，「綠色消費」是友善環境的消費模式，而本次活動推廣之碳足跡標籤產品，讓民眾在日常消費時，可透過碳標籤上的資訊，瞭解各產品的碳排量，並優先選購低碳排的綠色產品，藉由聰明消費對抗全球暖化與氣候變遷，一起身體力行，選購綠色產品，支持綠色消費。

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