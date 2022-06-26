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憂成鳥數量微減　桃園積極保育小燕鷗繁殖棲地

▲桃園積極保育小燕鷗繁殖棲地

▲簽署合作意向書，推動小燕鷗棲地營造。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022小燕鷗賞鳥趣活動，26日於桃園大園區竹圍漁港北堤展開。活動中，市府副秘書長邱俊銘，在海洋保育署黃向文署長見證下，代表市府與中油公司、中壢東南扶輪社共同簽署合作意向書，推動小燕鷗棲地營造、環境教育及生態保育工作，桃園市野鳥學會亦將積極參與，讓遠從南半球飛來的小燕鷗，能在桃園沿海安心撫育下一代。

▲桃園積極保育小燕鷗繁殖棲地

邱副秘書長表示，每年的5到7月為小燕鷗繁殖季，他們會遠從印尼、澳洲和紐西蘭等地飛來臺灣，並進行築巢孵蛋並養育幼雛，直到7、8月時再南返。小燕鷗為二級保育鳥類，喜歡群聚在開闊的海邊沙礫地築巢，是唯一在台灣本島繁殖的鷗科鳥類。

▲桃園積極保育小燕鷗繁殖棲地

竹圍漁港北堤、許厝港重要濕地、富林溪出海口、白玉海灘、大潭G1、G2區等是小燕鷗在桃園沿海的5個主要繁殖棲地，桃園市野鳥學會自2019年起開始進行繁殖監測調查，依據最近3年的觀測紀錄，每年平均約150隻成鳥出現在桃園沿海，最高可達200隻，今年截至6月初的調查結果，光在竹圍漁港北堤就已觀察到150隻成鳥，顯示竹圍漁港已成為小燕鷗重要繁殖地。

雖然其他棲地因大環境變遷，成鳥數量有略微減少，但今年在桃園沿海出現的成鳥總數已超過往年的平均值。不過，今年小燕鷗除竹圍漁港北堤以外的其他棲地，無論是成鳥及雛幼鳥數量都不如以往，確實是個隱憂，因此，希望透過MOU的簽署，由市府海管處整合中油、中壢東南扶輪社的資源，並與桃園市野鳥學會積極合作，在桃園海岸加強小燕鷗繁殖棲地營造工作，包括搭建圍籬，防止流浪犬入侵、天敵、人車干擾，再配合布設假鳥，吸引小燕鷗在此共築愛巢，並放置庇護瓦幫牠們遮風擋雨防日曬，希望未來有越來越多的小燕鷗選擇在桃園沿海安心築巢繁衍下一代。

海洋保育署黃向文署長說，我國有84種海鳥，其中有11種為我國保育類動物，在台繁殖的燕鷗便占了7種。據調查小燕鷗族群超過百巢以上的大型繁殖地共有四處，其中桃園竹圍漁港為其中之一，而有多處繁殖地都有人為干擾與外來種及野狗入侵情形發生，在桃園市政府努力下，逐步保留及營造小燕鷗棲地，避免受到人為、野狗外力侵擾，打造育雛良好場域。

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