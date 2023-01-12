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蛋撻控快看！肯德基推春節限定金兔禮盒　買套餐桶餐加購再優惠

▲▼肯德基聖誕新品。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基針對蛋撻控，推出2款春節限定蛋撻禮盒。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接農曆新年，肯德基推出「金兔」伴手禮，即日起至2月20日限時販售，以濃醇金燦可可蛋撻禮盒，紅色喜氣的外盒設計，搭上可愛小金兔的限定包裝，適合拜年送禮。而點套餐或桶餐，加購原味蛋撻禮盒，再加碼享最高81折優惠。

「濃醇金燦可可蛋撻」以滿滿奶蛋內餡包裹香甜黑可可，淋上經典香甜濃郁的可可醬，灑上酥脆的黑巧可可杏仁酥餅，並以精緻的金色砂糖妝點，輕咬一口，即可感受香濃奶蛋餡與可可醬濃郁交織的滋味。

而「蛋撻鐵粉」也可以一次擁有原味蛋撻、可可蛋撻，現也推出內含3顆原味蛋撻及3顆可可蛋撻的「雙色蛋撻禮盒」，以經典手工捏製 163層酥脆葡式撻殼的原味蛋撻，新鲜現烤出爐，金黃酥脆的層層酥皮，一口咬下就能立即感受酥脆及濃厚餡料的人氣滋味。

▲▼肯德基推出春節限定「金兔」伴手禮。（圖／業者提供）

▲肯德基推出春節限定「金兔」伴手禮。（圖／業者提供）

「可可蛋撻禮盒」、「雙色蛋撻禮盒」即日起至2月20日期間於全台門市限時販售，若點套餐或桶餐，加購原味蛋撻禮盒，還可享最高81折優惠！春節期間提前使用預訂快取訂購，加1元再送1顆蛋撻。

另外，「巷口好鄰居」美廉社今年首度攜手LINE FRIENDS明星熊大、兔兔，推出「兔年大吉禮盒」每盒售價750元，12/29在全台門市發售，禮盒內含美廉社熱銷零食芭樂乾、草莓乾特裝版，還有日本進口天空之月樽熟梅酒720ML(原價650元)、LINE FRIENDS明星撲克牌。禮盒設計更藏入小巧思，果乾包裝內盒一剪，馬上變成熊大、兔兔喜氣春聯，送禮自用兩相宜；購買任2件禮盒，還可享有88折優惠。

▲美廉社今年首度攜手LINE FRIENDS明星熊大、兔兔，推出「兔年大吉禮盒」。（圖／業者提供）

全聯針對年節送禮需求，推出「超過200款禮盒」挑戰市場最低價，網羅堅果禮盒、休閒餅乾、酒類、精補品等多樣選擇。City’super獨家代理來自日本北海道的巧克力名店「ROYCE’」，今年採用大紅色作為外包裝主色，展現新年氣息，佐以代表日本正月新年的年賀狀常出現的梅花、芙蓉等插畫，再以金色線條與壓紋勾勒出輕奢氛圍，全系列6款新春禮盒價位從580元～2850元之間不等。

▲City’super獨家代理ROYCE’巧克力也祭出多款新春限定包裝禮盒。（圖／業者提供）

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