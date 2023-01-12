特別條例、預算通過才能發6000元　行政院喊話立法院加速

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發6000元「2條件」要通過　行政院喊話立法院加速審條例、預算

記者陳家祥／台北報導

行政院會12日正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，內容包括普發6000元的「經濟果實共享方案」。在發放時程方面，行政院發言人羅秉成說，「要通過特別條例也要通過特別預算，才能執行」，行政院態度是配合立法院進度，「立法院快，行政院一定快：立法院慢，我們希望他快」。

▲▼行政院院會後記者會 國發會主委龔明鑫 羅秉成 普發現金。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院院會後記者會，國發會主委龔明鑫 羅秉成 普發現金。（圖／記者屠惠剛攝）

針對各界關注的於發放時程，羅秉成指出，時程以行政院能控制的就是最快提出，所以從去年年底12月31日開了國安高層會議做政策宣示，到今天不到2周，行政院就提出特別條例。提出特別條例後，院長也指示同步作業，從去年底開始各部會就開始做相關方案的構想，慢慢成熟、具體化，讓方案更有可行性。

羅秉成說，至於過程中的變項就不在行政院了，在立法院，特別條例要用多快速度通過？如果提出特別預算，要多快速能通過？雙條件才能成就、執行，要通過特別條例也要通過特別預算，才能執行。

羅秉成表示，行政院態度是配合立法院進度，「立法院快，行政院一定快：立法院慢，我們希望他快」，所以院長才講說這是行政院跟立法院共同的責任，為了滿足國人的期待，因應經濟變局，在韌性調整、產業轉型上，把握住機會，把難能可貴的稅收超徵運用在這裡，讓危機變轉機。

羅秉成說，樂觀評估的話，準備期或許1個月就可以準備好，按照時程推算，特別條例通過、預算通過，如果立院通過快的話，政院作業速度也會快，以最高效率完成特別條例跟特別預算的推動。

國發會主委龔明鑫說，時程上來講，特別條例如果可以盡快通過的話，預算也會很快提出。

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