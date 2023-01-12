全民發6000元可用3管道領取　行政院估準備工作1個月可完成

記者陳家祥／台北報導

行政院會12日正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，內容包括普發6000元的「經濟果實共享方案」。領取方式部分，預計會有直接入帳、ATM領取、郵局臨櫃等；行政院發言人羅秉成則說，樂觀評估的話，準備期或許1個月就可以。

▲行政院今送出有關全民普發現金的特別條例，將以最快速度推動。（示意圖／記者林振民攝）



國發會主委龔明鑫說，有關發放的問題，的確很多人都有建議直接入帳戶比較好，這樣系統要做修改；ATM領取的話，系統也要修改；郵局臨櫃的話，也要準備工作。

不過龔明鑫也強調，這些都在積極準備中，「非常有信心，如果特別預算立法院盡快通過的話，可以在最短時間內發放」。

羅秉成補充，院長在提示時也要求作業要提早，相關部會包括財政部、內政部、數發部等，都有參與，要做相關介面連結、軟體設計，領取方式會朝多元方式辦理。

羅秉成提到，過去在紓困方案時是有發放現金，比如匯款到個人帳戶的經驗，「但畢竟是部分，這次是全國不分老小都要發放6000元，在技術上，基於過去經驗跟基礎如何擴大完成任務，需要一點時間」。

羅秉成說，樂觀評估的話，準備期或許1個月就可以好，按照時程推算，特別條例通過、預算通過，如果立院通過快的話，政院作業速度也會快，以最高效率完成特別條例跟特別預算的推動。

至於發放的時程，龔明鑫說，所有規劃時程，國發會去年底決議後，會議結論總統也請院長要帶領各部會研擬相關規劃，那時候就開始做一些研擬的相關工作。時程上來講，特別條例如果可以盡快通過的話，預算也會很快提出。

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者屠惠剛攝）