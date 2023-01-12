爸媽重男輕女！女大生傳訊過年不回家　媽冷回1句...下秒討紅包

▲女大生從小就遭受爸媽不公平的待遇。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名就讀大學二年級的女網友透露，農曆新年將至，卻完全不想回家過年；原來是她一想到長年偏愛弟弟的父母，心情頓時降至谷底，「真的很難想像，現在都什麼年代了，還有我爸媽這種重男輕女的觀念。」沒想到媽媽得知她不回家過年的消息後，只是淡淡地回覆「好」，並叮嚀要記得包紅包給弟弟，讓她相當心寒。

原PO在Dcard發文表示，自己有一名就讀高中三年級的弟弟，從小就得到爸媽的偏愛，因為家境不是特別富裕，媽媽以前都會把好吃的便當和玩具都給弟弟，「小時候不知道，覺得他們會先給弟弟只是因為他年紀小，因為我是姊姊，我要讓著他，慢慢等到我懂事了我才知道什麼叫重男輕女。」她透露，過往在家都會幫忙分擔家務，但爸媽總認為是理所當然，反倒弟弟偶爾主動洗個碗，就會被媽媽瘋狂稱讚，說會洗碗的兒子哪裡找。

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原PO指出，小時候爸媽更向自己灌輸「女孩子家不需要賺大錢」的觀念，雖然成績向來比弟弟優秀的她，後來如願考上前三志願的高中和頂大，還是會被以「女生學歷這麼好有什麼用，以後都是要嫁人」的說詞念叨，甚至還被提醒，以後賺了錢也是要拿來貼補家用或給弟弟。

原PO直言，直到大學北上念書，才慢慢地和父母漸行漸遠，生活絕大部分的所需費用都是藉由自己獨自打工得來；面對媽媽日前傳訊息問什麼時候回家，她則以「車票太貴」、「室友也不回家」為由婉拒。未料媽媽聞訊後，只是淡淡地回覆「好」，還叮嚀「記得包紅包給弟弟」，讓她心寒之餘，更無奈痛批，「真的很難想像，現在都什麼年代了，還有我爸媽這種重男輕女的觀念。每次看到別人爸媽多期待生女兒，說女兒有多貼心、多可愛，我都覺得很想哭，為什麼我爸媽不是這樣子？」

▲女大生難過的說，爸媽有重男輕女的觀念。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛留言安慰「我看到妳說車票太貴不回去，妳媽直接說好，就好難過，給妳一個大抱抱」、「妳會轉嗎？真的可以不用轉，他們要吵鬧是他們的事」、「看到這種訊息，已讀就好」、「為什麼要包給弟弟？因為有在賺錢就要包給他？那他以後賺錢過年會包紅包孝順姐姐嗎」、「好心疼妳，之後要加油喔！好好把自己的人生過好」。

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