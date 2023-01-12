威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖運勢旺」：戴1物拜2神吸財氣

▲不少人想沾農曆春節的喜氣發大財。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

農曆春節即將到來，不少人想藉機沾沾喜氣發大財，台彩趁勢推出百萬、千萬元新春刮刮樂，就連威力彩頭獎也飆出4.7億元。對此，民俗專家廖大乙表示，生肖屬虎、猴、蛇、豬的人運氣逐漸轉好，若想幸運中大獎可帶糖果或水果拜「這2神」。

民俗專家廖大乙指出，過了虎年的「小寒」節氣（1/4），坐太歲和沖太歲的生肖屬虎和屬猴的人將撥雲見日，而刑太歲與破太歲的生肖屬蛇及屬豬的人，運氣蒸蒸日上，這4個生肖若想求財，不妨去拜大聖爺和太子爺。

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廖大乙解釋，太子爺掌管東西南北中5營，財神仍須倚靠太子爺幫忙，所以直接向太子爺求財更快，而太聖爺神力包羅萬象、千變萬化，因此建議拜這2爺，但別忘記攜帶糖果、水果前往參拜，同時誠心發願行善，更能獲得神明的庇佑。

廖大乙進一步說明，參拜時身上建議配戴金飾，因為金色可吸納財氣，且最好是純金的金飾，由於現在仍屬虎年，大利方為東、西方，因此至「立春」（2/4）前，可朝位在東邊或西方的彩券行買彩券，或是出門向東或西邊走去買彩券，皆可增加中獎機率。

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