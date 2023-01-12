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史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間慘死　罹難者都「全身赤裸」亡

中國明朝天啟年間發生天啟大爆炸，威力堪比原子彈。（圖／翻攝自pixabay）

▲明朝天啟年間發生天啟大爆炸，威力堪比原子彈。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

二次大戰期間，美國於1945年8月6日在日本廣島投放原子彈，瞬間造成數萬人傷亡，這是人類最早使用原子彈的紀錄，然而幾百年前的中國北京卻曾發生一場和原爆類似的事件，當時，一聲驚天巨響震動整個北京，巨大的蕈狀黑雲緩緩升起，瞬間天崩地裂，這場被稱為「天啟大爆炸」的事件，至今仍是中國最神秘的未解之謎。

天啟大爆炸又稱王恭廠大爆炸，是明朝天啟六年五月初六日巳時（西元1626年5月6日上午9點），北京城西南方王恭廠火藥庫周邊區域發生的神祕爆炸事件，其爆炸範圍的半徑達到750公尺，面積達1.77平方公里，超過2萬多人死傷。

當時，晴朗的天空突然發出「轟隆」巨響，下一秒湧現大量絲潮狀的怪雲，接著一團巨大蕈狀黑雲升起，瞬間籠罩整個北京，讓白天變成了黑夜，一瞬間，天崩地裂，磚石、樹木狂飆而起，再重重摔落，不到兩秒時間，方圓750公尺的建築或是物件被夷為平地，眼前一片塵煙瀰漫。

不少記載王恭廠大爆炸事件的古籍都提到，爆炸當下巨響和震盪傳達數百里遠，且還出現如蘑菇、靈芝狀的煙雲直衝天際，許多人瞬間被炸成粉狀，木材、石塊、屍塊像雨點那樣從天空中降下，生還者則是發出沉痛哀號，伴隨著熏天的血腥味，屍骸遍野、一片狼藉。

後來科學家估算，這起爆炸的威力約為1至2萬噸黃色炸藥，相當於廣島原爆。當時，王恭廠是明朝軍隊的武器製造所兼火藥儲存庫，但就算把當時儲存的千噸黑色火藥全部引爆，爆炸威力也不至於這麼強大，加上爆炸區域周圍的死傷者皆發生衣服被捲去造成全身赤裸、一絲不掛的情況，引發眾說紛紜。

對於天啟大爆炸的成因，有人認為是地震、龍捲風所引起，也有人認為是隕石墜落或大氣中的靜電引爆火藥庫，甚至還有陰謀論者說是外星人入侵，但每一種觀點都無法讓人信服。有幸運逃過一劫的倖存者表示，爆炸前先看見一顆巨大的火球劃過天際，但史料上卻記載爆炸的中心「無焚燒之跡」，而這顆火球究竟何去何從也成為一個謎。

北京地質學會等多個團體曾於1986年，也就是天啟大爆炸360周年時進行考察，但最終仍無法得到合理解釋，種種離奇狀況都為這起爆炸事件增添了神祕色彩。天啟大爆炸的原因至今仍然困擾著歷史學家和科學家，與3600多年前發生在古印度的「死丘事件」、1908年6月30日發生在俄羅斯西伯利亞的「通古斯大爆炸」並稱為世界三大自然之謎。

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