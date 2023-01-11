陸客曝落地南韓…脖掛黃牌「像罪犯」拉走！關小黑屋隔離





▲大陸網友曝光，落地脖掛黃牌 「像罪犯」拉走。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸新冠疫情大爆發，多國針對中國旅客實施額外檢疫措施，惹來北京不滿並採取「反制」報復。近日多名大陸網友發文抱怨，對入境南韓後在機場遭受的一系列待遇強烈不滿，所有大陸旅客被要求掛上「黃牌」，像罪犯般被拉走，拿在手上都不行，還得在軍警的「監視」下前往核酸站點進行自費檢測。

據《大河報》報導，中國遊客在入境南韓時，被關進「小黑屋」的影片正在社交媒體上熱傳。網友稱，中國人入境南韓遭受不公待遇，一旦落地就會被直接拉到「小黑屋」隔離。該系列影片的原作者「睡衣哥」還原了被扣留的過程。

報導稱，這種情況多發生在被拒絕通關的遊客身上，其他多名最終入境的遊客稱並未遭遇「小黑屋」。但目前前往南韓旅遊，依舊面臨不同於以往的煩瑣流程，一旦落地核酸檢測為陽性，付出的時間成本和花費遠高於從前。

▲網傳入住小黑屋。（圖／翻攝自大河報）

網上流傳的影片裡顯示這樣的情形，沒有窗戶的昏暗房間裡凌亂鋪著數十張薄床墊，人們席地而臥，有的人身邊還擺著一張張小木桌，這是這個空曠的大房間裡唯一的像樣家具。而這也是「睡衣哥」待了十幾天的地方，他拍的影片被網友和媒體轉載，稱這是入境南韓後就要被關進的「小黑屋」。

據「睡衣哥」描述，他們一行12人在2022年12月29日飛往南韓濟州島，其中10人來此旅行，2人來此看病。在落地後，雖出示了返程票和酒店訂單，但南韓海關以「入境目的不明確」為由，拒絕他們入境，隨後被帶至「小黑屋」扣留。

「睡衣哥」確認，目前他被扣留於此，是因為入境濟州島時被拒絕通關，目前在等回國的飛機，一旦有航班，就可回國，「中國大使館幫我們出面協商了，目前我們在這裡吃住免費。」

在大陸某社交媒體平台，諸多網友分享入境南韓的過程，多數人表示雖過程麻煩，但最終都順利入境。部分網友也分享了自己或朋友入境時遇到的各式各樣的麻煩，比如有網友吐槽等待核酸結果的時間過長，超過5個小時；有網友落地檢核酸陽性，但他聯繫的來接人的朋友，因「不是直系親屬」而被勸返，自己只能前往酒店隔離。

2名近日從中國入境南韓的遊客，其中包括一名核酸檢測陽性的遊客，講述了各自的經歷。一名1月7日來南韓參加考試的中國學生劉希確認，每名乘坐從中國來韓航班的旅客，不分國籍，都會被要求帶上黃色的標識牌，從其他國家來韓的遊客則不用帶該黃牌，「從中國來的航班，乘客下飛機後都要帶上黃色的牌子，走特殊通道。」

有不少中國遊客在社交媒體上發表對帶黃色牌子的不滿，「感覺不爽，全程像是犯罪被拉走的一樣」。劉希稱，黃色牌子的初衷應該是為了方便工作人員辨認需要做落地核酸的遊客，對於不會韓語的遊客可能有一些輔助作用。

在落地南韓後，劉希所在的航班是按照6人一組被劃分，每組會有2名軍人跟隨，督促並引導乘客去拿行李、做核酸，「做一次核酸需要400多人民幣，之後會被帶到等待區等待核酸結果。」據悉，等待區提供食物和水，有充電插頭，並非「小黑屋」。

劉希在機場等了4個小時的核酸結果，隨後被告知「結果不明確」，需被帶去「負壓方艙」等待再次檢測。「我們同批被帶去的有3個人」，心情忐忑的劉希在「負壓方艙」待了一整晚，她在第二日早晨8點，接到了核酸結果為陰性的最終通知，隨後劉希被送回了機場，再從機場自行離開。劉希說，在自己的整個入境過程中，遇到的工作人員態度還不錯，「需要什麼東西可以主動跟他們提，一般都會給到。」

1月6日從中國來南韓旅行的陳陽，在入境南韓時則遇到了不小的麻煩，「我出發前做核酸還是陰性，落地核酸檢測時卻說我是陽性，申請再次檢測還不被同意。」據陳陽所說，在南韓落地檢檢測核酸陽性的旅客，可以選擇讓在韓的直系親屬來接，且需出示直系親屬證明，若在當天24時之前沒有被親屬接走，就需要被統一拉去隔離酒店隔離，隔離酒店一個人一個房間是一晚15萬韓元（約新台幣3660元），住兩人房間是一人一晚7.5萬韓元。

陳陽非常鬱悶，「這樣的入境措施真的又浪費時間又浪費錢。」陳陽進一步指出，當時管的不嚴，他聯繫了在南韓有工作簽證的好友來接他回家隔離，「但現在好像限制得越來越嚴了，不是直系親屬很難把你接走了。」

據南韓媒體此前消息，南韓防疫部門自本月2日起要求自中國入境旅客在抵韓後接受核酸檢測，5日起要求登機前提交行前48小時內核酸檢測陰性證明或行前24小時內醫療機構開具的抗原檢測陰性證明。

1月10日，中國駐南韓大使館發布消息，自即日起，中國駐南韓使領館暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。