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岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1／15下午5時搶通

記者李姿慧／台北報導

台9線蘇花公路159K+300邊坡於1月11日晚上23時55分左右發生坍方，壓垮明隧道約25公尺毀損，雙向交通中斷，預估還要4天搶修時間，目標1月15日下午5時搶通，蘇花公路崩塌空拍畫面也驚悚曝光，上方岩盤整區崩落，坍方量高達1200立方公尺，明隧道遭壓毀25公尺長。

▲▼蘇花公路大清水路段崩塌。（圖／公路總局提供）

▲蘇花公路大清水路段崩塌。（圖／公路總局提供）

公路總局第四區養護工程處表示，昨(11日)晚間23時55分蘇花公路台9線159K+300(大清水隧道)南口發生坍方道路阻斷，壓損混凝土明隧道長約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，坍方量估計約1200立方公尺。研判係因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡，節理破碎岩塊從30公尺以上高處崩落，由於衝擊動量已超過明隧道耐受度，導致壓毀約25公尺長。

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公總第四區養護工程處指出，該路段路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺，長度達25公尺，坍方量約1200立方公尺，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間受限且需破碎機破碎巨石，導致搶災作業困難雖已南北雙工作面搶修，初估約需4個工作日，日夜搶修下，預估1月15日17時搶通。　

▲▼蘇花公路大清水路段崩塌。（圖／公路總局提供）

▲蘇花公路大清水路段崩塌。（圖／公路總局提供）

根據東部陸路運輸中斷SOP，台鐵將啟動鐵路疏運，視運量加開宜花區間車，並已啓動蔬果北運機制；另海運部份公總已聯繫航港局，目前規劃準備中。

公路總局表示，長期方案蘇花安計畫於此路段為規劃9.5公里長隧道將加速推動，目前綜合規劃已完成報部審查中，環評預定年底報環保署。災點後續短期坡面掛網噴槳加岩栓，輔以戒護通行。中期提升會同專家學者研議明隧道結構強化耐受力。

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