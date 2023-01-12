現場畫面曝！蘇花公路恐怖坍方山壁禿一片　巨石封路怪手搶修中

記者王兆麟／花蓮報導

台9線蘇花公路159.3公里處11日晚間發生嚴重坍方，壓垮明隧道約25公尺毀損，目前雙向皆無法通行，工務段已派員前往搶通。稍早，空拍畫面曝光，現場巨大石塊滾落，整個隧道被壓垮，畫面相當驚悚。





▲蘇花恐怖坍方空拍畫面。（圖／記者王兆麟翻攝）

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透過現場空拍畫面可以看到，巨大石塊從山壁上崩落，整個山壁白禿禿一片，而隧道也被壓垮毀損，畫面相當驚悚。對此，公路總局表示，台9線蘇花公路大清水路段159K+300邊坡岩盤崩落，把明隧道壓垮約25公尺，無人受傷或受困，但因崩落岩盤都是大石塊，清運需要幾天時間，預估可能要周日才能搶通。

▲▼巨大石塊整個封住隧道，目前工務段正派員積極搶修 。（圖／記者王兆麟翻攝）

公路總局指出，因蘇花公路大清水路段是宜蘭到花蓮唯一道路，南下往花蓮建議宜蘭地區車輛改走國5接西部國道到屏東，再接南迴公路到花蓮；北上往宜蘭則建議先走台9線南下南迴公路到屏東，再北上到台北走國5。

除幾乎環島一圈的替代路線外，公路總局也建議用路人可以改搭台鐵，台鐵已規劃將加開宜花區間車協助疏運。

對此，台鐵表示，目前已緊急盤點運能，將規劃加開宜花區間車外，也將協助蔬果北運。