　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

畫廊老闆噴冰水趕街友：讓她冷靜點！　14秒直擊「輕蔑表情」惹議

記者崔子柔／綜合報導

舊金山精華地段一家畫廊的老闆格溫（Collier Gwin）近日被拍到，他用冰水驅趕在店門口的女街友，過程中還擺出一臉輕蔑的表情，引起眾人撻伐，葛溫則可能因「過度襲擊」被起訴。

根據《紐約時報》報導，格溫9日被拍到他在畫廊前，拿著水柱朝坐在門前人行道的女街友狂噴，女街友不斷用手遮擋，並喊話求饒說「我會走」。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲格溫對街友噴冰水的畫面惹議。（圖／翻攝自推特）

但格溫仍繼續噴水，並倚靠著柵欄擺出一副不屑的表情，在影片最後瞪著女街友，連喊了3聲「Move」，並指向前方的道路。畫面在網路上被廣為流傳，大批網友開始撻伐格溫的行為，不僅湧入畫廊的網站留下負評，甚至有人到場砸窗。

拍下這段影片的加維斯（Edson Galvez）說，格溫的行為就像在對植物澆水一樣，附近咖啡廳的業者告知，該名女街友不會進到店裡，只會在街道睡覺，但他強調自己能理解雙方的立場。

格溫解釋，街友睡在他店門口會影響到他做生意，他已經口頭請該街友離開，但情況沒有改善，才會噴冰水「讓她冷靜」。

舊金山市監督委員會則認為，格溫的行為已是「過度襲擊」，他們將在蒐集目擊者的證詞後對格溫起訴。

ET快訊
快訊／岩盤大規模崩塌！　壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光
蕾菈正面凸肚照曝光！　懷孕3個月「不太能穿褲子了」
4劑免費快篩今開放領取！　180萬人受惠「資格公開」
蘇花公路中斷！一圖看「類環島替代路線」　台鐵加開區間車疏運
明起「限時5天」換新鈔！　換鈔地圖、須知秒掌握
流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」　網友群起砲轟
蔡依林「三點全露」裸鑽戰袍製作畫面公開！　一顆一顆貼上超費工
老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

畫廊老闆噴冰水趕街友：讓她冷靜點！　14秒直擊「輕蔑表情」惹議

巴基斯坦2少女失蹤　警方：離家出走赴韓看BTS！結局曝光

XBB.1.5變異株傳播力極強　美國再延長公衛緊急狀態

英日簽署相互准入協定　蘇納克5月訪日出席G7峰會

世衛尋求中國分享更多疫情數據　讚美國防疫極其透明

俄再撤換烏克蘭戰事指揮官　末日決戰將軍下台

美公布通膨數據前市場樂觀　美股收高268點、台積電ADR漲0.63％

牠們不怕殺蟲劑了！日研究警告：亞洲蚊子「突變」抗藥性強1000倍

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

中國旅客入境日本「被掛紅繩吊牌」　與其他旅客區分

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

畫廊老闆噴冰水趕街友：讓她冷靜點！　14秒直擊「輕蔑表情」惹議

巴基斯坦2少女失蹤　警方：離家出走赴韓看BTS！結局曝光

XBB.1.5變異株傳播力極強　美國再延長公衛緊急狀態

英日簽署相互准入協定　蘇納克5月訪日出席G7峰會

世衛尋求中國分享更多疫情數據　讚美國防疫極其透明

俄再撤換烏克蘭戰事指揮官　末日決戰將軍下台

美公布通膨數據前市場樂觀　美股收高268點、台積電ADR漲0.63％

牠們不怕殺蟲劑了！日研究警告：亞洲蚊子「突變」抗藥性強1000倍

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

中國旅客入境日本「被掛紅繩吊牌」　與其他旅客區分

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1／15下午5時搶通

HONDA新休旅「油耗超過60km／L」！CR-V、Breeze油電實車現身

苗栗翁整地遭堆高機側倒重壓　消防員千斤頂救出...傷重不治

美女醫感冒後暴肥！手腳抽筋骨頭壞死　竟是丈夫投毒…下場出爐

蕾菈二胎「正面凸肚照」曝光！　懷孕3個月嘆：不太能穿褲子了

假談公事真下藥！保險員想硬上正妹同事　結局逆轉他臉綠了

山友攀登屏東瑪家「涼山遊憩區」不適　消防出動3車5人救援

杜蘭特天生沒有領導能力？格林：我不是在嗆他

加熱菸可望明三讀通過　一條件曝光

畫廊老闆噴冰水趕街友：讓她冷靜點！　14秒直擊「輕蔑表情」惹議

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

國際熱門新聞

中國旅客入境日本「被掛紅繩吊牌」

17歲少女爽中4500萬！10年後超慘下場曝光

全美航班大停飛驚動白宮　拜登下令徹查真相

即／全美航班大規模停飛　至少400架受影響

希臘末代國王辭世　在雅典低調安葬

研究亞洲蚊子　殺蟲劑抗藥性強千倍

美公布通膨數據前市場樂觀　美股收高268點

XBB.1.5傳播力極強 美國再延公衛緊急狀態

俄再撤換烏克蘭戰事指揮官　末日決戰將軍下台

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

慘！50多人等登機　飛機直接丟包起飛

世衛尋求中國分享更多疫情數據　讚美國防疫極其透明

英日簽署相互准入協定　蘇納克5月訪日出席G7峰會

大馬H&M更衣室遭偷拍　影片還被放上網賣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

9歲開始抽菸！高中弟「全身停止發育」　一脫褲醫秒看傻

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

大咖天團驚現信義區「街頭獻唱」　網：好羨慕

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面