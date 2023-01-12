畫廊老闆噴冰水趕街友：讓她冷靜點！　14秒直擊「輕蔑表情」惹議

記者崔子柔／綜合報導

舊金山精華地段一家畫廊的老闆格溫（Collier Gwin）近日被拍到，他用冰水驅趕在店門口的女街友，過程中還擺出一臉輕蔑的表情，引起眾人撻伐，葛溫則可能因「過度襲擊」被起訴。

根據《紐約時報》報導，格溫9日被拍到他在畫廊前，拿著水柱朝坐在門前人行道的女街友狂噴，女街友不斷用手遮擋，並喊話求饒說「我會走」。

▲格溫對街友噴冰水的畫面惹議。（圖／翻攝自推特）



但格溫仍繼續噴水，並倚靠著柵欄擺出一副不屑的表情，在影片最後瞪著女街友，連喊了3聲「Move」，並指向前方的道路。畫面在網路上被廣為流傳，大批網友開始撻伐格溫的行為，不僅湧入畫廊的網站留下負評，甚至有人到場砸窗。

拍下這段影片的加維斯（Edson Galvez）說，格溫的行為就像在對植物澆水一樣，附近咖啡廳的業者告知，該名女街友不會進到店裡，只會在街道睡覺，但他強調自己能理解雙方的立場。

格溫解釋，街友睡在他店門口會影響到他做生意，他已經口頭請該街友離開，但情況沒有改善，才會噴冰水「讓她冷靜」。

舊金山市監督委員會則認為，格溫的行為已是「過度襲擊」，他們將在蒐集目擊者的證詞後對格溫起訴。