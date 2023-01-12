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學測今看考場「禁進教室」　11.8萬考生戴口罩隔窗對座位

▲▼學測周五登場，學測今天開放看考場，但考生不能進入教室。（圖／資料照片）

▲學測周五登場，今天開放看考場，但考生不能進入教室內。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學學測明（13日）起一連三天登場，大考中心指出，今（12日）下午2到4時開放所有考生查看考場，配合防疫消毒措施，考生只能在應考教室外查看座位安排，不得進入教室，且考生與家長進入學校前得量測體溫，並配戴口罩，若有發燒（額溫達 37.5°C以上或耳溫達 38°C以上）不得進入；另居護試場則不開放查看試場，也請考生注意。

學測明起登場，今年高三生為108新課綱實施後的第二屆學生，根據學測主辦單位、大考中心統計，今年學測共有11萬8559人報名，今年考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共六科，考試時間為3天，其中選考人數最多是英文11萬8193人，其次為國文11萬8141人。

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▲▼學測周五登場，防疫措施比照英聽，確診考生要主動通報。（圖／大考中心提供）

▲學測明天登場，防疫措施比照英聽，第一天考數A、自然。（圖／大考中心提供）

此外，大考中心在上月底也宣布學測防疫措施，比照高中英聽測驗，除考試要全面佩戴口罩、不開放家長與親友陪考，並開放確診（輕症／無症狀）考生在全台20縣市的居護試場應考，和一般生有所區隔，中重症考生不得應試，但有補救措施，也提醒確診或快篩陽考生要記得主動通報並上網填寫資料。

大考中心提醒考生，若是明天零時起才確診或快篩陽考生，請前往原編配試場應考，務必在進入一般考（分）區時即主動告知試務人員，將安排在備用防疫試場應試，考生若未主動填報或告知，經查證屬實，情節重大者將取消考試資格論處，填報或告知不實者也一樣。

明天第一天考試科目為數A、自然，大考中心表示，為了避免考生忘記簽名被扣分，這次學測監試人員在逐一進行考生身份查驗時，將出示全名提醒小卡，提醒考生記得在答題卷簽全名，也請考生明天記得攜帶有效證件。

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