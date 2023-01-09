學測生物重「素養＋閱讀＋推理化」　補教師曝：考前必定複習內容

▲補教老師指出，學測生物科有「素養化＋閱讀化＋推理化」三大方向。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測本周五（13日）起一連舉行三天，生物補教師分析，學測試題有「素養化、閱讀化、推理化」三大方向，素養化著重考試題目類型變革，會用許多的跨科思考，閱讀化則是題目會將許多高中課程中延伸的內容以及時事資訊變成閱讀主幹，推理化核心則在於圖表的解析，提醒考生一定要複習細胞的基本概念、兩大分裂方式（有絲分裂、減數分裂）、古典遺傳理論、近代遺傳學說、演化觀念以及基本的課綱實驗操作。

生物補教老師陳宏指出，觀察去年第一屆新課綱學測試題後，可得出「素養化、閱讀化、推理化」三個大方向，素養化則著重在考試題目類型變革，不再像以往的直白問句，而是有許多跨科思考，故閱讀題目要儘量加速，也可嘗試著先略略讀過題目，找出重要解題關鍵字，再回頭到題幹中找出與答案有密切相關線索。

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▲生物補教師分析，學測試題有「素養化、閱讀化、推理化」三大方向，素養化著重考試題目類型變革。（圖／資料照片）

閱讀化部分，陳宏表示，題目會將許多高中課程中延伸內容以及時事資訊變成閱讀主幹，期待學生從中找到資訊，而考題內容與課程內容有些相關，卻又有些許陌生，建議考生作答時，儘量使用題幹中文字詞或敘述，可協助精準答題。

陳宏進一步指出，推理化核心在於圖表解析，生物分析中常使用的折線圖、表格、或是變量的分析，都會是必出的考點，答題時請回歸基本「變因」概念加以處理，找出造成題目中實驗或操作改變後影響的結果；另必修生物內容，大多為一般以及導論知識為主，考前請記得一定要複習細胞的基本概念、兩大分裂方式（有絲分裂、減數分裂）、古典遺傳理論、近代遺傳學說、演化觀念以及基本的課綱實驗操作，以上內容都是考生應該要熟讀的部分。