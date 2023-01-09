　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測生物重「素養＋閱讀＋推理化」　補教師曝：考前必定複習內容

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲補教老師指出，學測生物科有「素養化＋閱讀化＋推理化」三大方向。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測本周五（13日）起一連舉行三天，生物補教師分析，學測試題有「素養化、閱讀化、推理化」三大方向，素養化著重考試題目類型變革，會用許多的跨科思考，閱讀化則是題目會將許多高中課程中延伸的內容以及時事資訊變成閱讀主幹，推理化核心則在於圖表的解析，提醒考生一定要複習細胞的基本概念、兩大分裂方式（有絲分裂、減數分裂）、古典遺傳理論、近代遺傳學說、演化觀念以及基本的課綱實驗操作。

生物補教老師陳宏指出，觀察去年第一屆新課綱學測試題後，可得出「素養化、閱讀化、推理化」三個大方向，素養化則著重在考試題目類型變革，不再像以往的直白問句，而是有許多跨科思考，故閱讀題目要儘量加速，也可嘗試著先略略讀過題目，找出重要解題關鍵字，再回頭到題幹中找出與答案有密切相關線索。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲生物補教師分析，學測試題有「素養化、閱讀化、推理化」三大方向，素養化著重考試題目類型變革。（圖／資料照片）

閱讀化部分，陳宏表示，題目會將許多高中課程中延伸內容以及時事資訊變成閱讀主幹，期待學生從中找到資訊，而考題內容與課程內容有些相關，卻又有些許陌生，建議考生作答時，儘量使用題幹中文字詞或敘述，可協助精準答題。

陳宏進一步指出，推理化核心在於圖表解析，生物分析中常使用的折線圖、表格、或是變量的分析，都會是必出的考點，答題時請回歸基本「變因」概念加以處理，找出造成題目中實驗或操作改變後影響的結果；另必修生物內容，大多為一般以及導論知識為主，考前請記得一定要複習細胞的基本概念、兩大分裂方式（有絲分裂、減數分裂）、古典遺傳理論、近代遺傳學說、演化觀念以及基本的課綱實驗操作，以上內容都是考生應該要熟讀的部分。

ET快訊
戴資穎傻眼了！　大馬賽出包都沒通知
好市多蛤蜊濃湯「喝到黑牙齒」！　釣出牙醫解釋真相
星巴克買一送一！　今天限時9小時
快訊／台股大漲220點！　台積電漲12.5元
行人地獄之怒！　桃園男過斑馬線「機車0減速」1動作被讚爆
大學生露營「炸斷肌腱」噴血送急診！外科醫傻眼：沒事找事做
蔡賴兩大神佛激烈對尬　揭台南正副議長內幕
「洗面乳」刷瓦斯爐油垢大翻新！黑黃運動服重生　婆媽一致認同
8點檔女星0收入跑外送！林森北酒店經理「邀下海陪酒」　現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人類平均「每小時揉7.2次眼睛」！醫示警：新冠病毒的天菜

學測生物重「素養＋閱讀＋推理化」　補教師曝：考前必定複習內容

空品達紅色警戒！彰化清晨「濃霧壟罩」　上班族外出超有感

騎士路邊撿到紅蟳滿臉問號　7千人笑瘋：根本大路蟳奇！

門口撿到「百元鈔包頭髮」　人夫抽出2根嚇壞！網曝碰到就算數

流水席人妻再開副本！600萬買房金被收回　嗆未婚夫：你家真噁心

命理師抽今年國運籤！演藝圈有人殞落　易頻繁地震、強颱襲台

桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆：一樣沒水95％是騙鬼嗎？

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天時間曝

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

僅限成人！開箱日本旅館　房間內竟有2層高滑水道

人類平均「每小時揉7.2次眼睛」！醫示警：新冠病毒的天菜

學測生物重「素養＋閱讀＋推理化」　補教師曝：考前必定複習內容

空品達紅色警戒！彰化清晨「濃霧壟罩」　上班族外出超有感

騎士路邊撿到紅蟳滿臉問號　7千人笑瘋：根本大路蟳奇！

門口撿到「百元鈔包頭髮」　人夫抽出2根嚇壞！網曝碰到就算數

流水席人妻再開副本！600萬買房金被收回　嗆未婚夫：你家真噁心

命理師抽今年國運籤！演藝圈有人殞落　易頻繁地震、強颱襲台

桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆：一樣沒水95％是騙鬼嗎？

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天時間曝

麥當勞開「無人化」第一槍　科技大咖搶做機器人

人類平均「每小時揉7.2次眼睛」！醫示警：新冠病毒的天菜

歐掀起訪台潮　智庫學者：台灣漸成「歐洲重大利益」

藍提立法拚年前領紅包　游錫堃：國會一定盡最大努力

落跑議員選立委！還抱走77萬補助款　陳致中轟「王鴻薇模式」離譜

彭博：蘋果頭戴裝置AR／VR有望本季發佈

戴資穎拚大馬賽第5冠遇「傻眼」狀況　搭車到球場卻無法訓練

名監督預測日本奪冠機率　「8強賽可能對台灣不容忽視」

男子凌晨因「卡戒」求助南消　消防人員以戰術剪「解套」

林昀儒遠征德國盃！　組隊「世界級名將」直落3奪隊史首冠

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

生活熱門新聞

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

快訊／台南01:13發生規模4.0地震　最大震度3級

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

命理師抽今年國運籤！　演藝圈有人殞落

《炎上》最慘來賓是「他」！　鄉民笑不出來了

看完不敢吃了！南韓旅遊恐怖真相　一票人嚇呆

更多熱門

相關新聞

學測倒數5天　拜文昌帝君「小心入錯門」成績有去無回

學測倒數5天　拜文昌帝君「小心入錯門」成績有去無回

大學學測將於本周五（13日）起一連三天登場，考前倒數5天，不少考生和家長會到廟裡祈求文昌帝君的保佑，新北市政府整理文昌帝君祈福攻略，提醒考生祭拜文昌帝君有標準SOP，進入文昌廟時一定要以自己的方向「右進左出」，象徵「魚躍龍門」，若進錯門就變成「羊入虎口」考試成績有去無回。

學測化學偏重基礎「考題靈活」　補教師：圖表題重理解與細節

學測化學偏重基礎「考題靈活」　補教師：圖表題重理解與細節

學測物理考大重點「計算不難」　留意國際物理大事件

學測物理考大重點「計算不難」　留意國際物理大事件

企業最愛畢業生出爐　輔大重回私校寶座

企業最愛畢業生出爐　輔大重回私校寶座

學測公民不偏重特定單元　考前完成地毯式掃描

學測公民不偏重特定單元　考前完成地毯式掃描

關鍵字：

學測生物素養化閱讀化補教老師

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍時間曝

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

貨車撞飛送葬隊伍17死！滿地死者現場慘況曝

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

解放軍宣布　在台周邊多兵種軍演

蔡依林女粉「只貼胸貼」踩場！　鏡頭一掃...「超巨車頭燈」全掉出

快訊／新北男騎士自撞噴飛　輔大捷運站前慘死

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面