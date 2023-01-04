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何全德出任數位部「資安研究院」院長

▲▼數位發展部轄下行政法人「資安研究院」4日召開首次董事會，由何全德出任院長（圖／數位部）
▲數位發展部轄下行政法人「資安研究院」4日召開首次董事會，通過由何全德出任院長（圖／數位部）

記者陳世昌／台北報導

國家資通安全研究院4日召開首次董監事聯席會議，通過首任院長由前國發會資訊管理處處長，也曾兼任國安會資通安全辦公室主任的何全德出任；2位副院長為行政院國家資通安全會報技術服務中心主任吳啟文及陽明交通大學講座教授林盈達。

資安院董事會由數位發展部長唐鳳兼任董事長，董事成員包括數位部政務次長闕河鳴、資安署署長謝翠娟與產業署署長呂正華；國安會、國防部指派的當然董事，分別為國家安全會議研究員尤暖霞、國防部通信電子資訊參謀次長室次長盧建中，以及多位學者與資通訊領域專家，如中研院院士李德財、前通傳會委員現台大資管系教授孫雅麗、前中興大學資工系教授兼資通安全研究中心主任廖宜恩、台大資工系教授許永真、工研院余孝先執行副總等11人；監事共4位，分別為哈佛大學講座教授暨中央研究院孔祥重院士、台大國發所劉靜怡所長，及兩位政府機關代表為行政院人事行政總處人事長蘇俊榮與數位發展部主計處專門委員江靜瑜。

資安院設置條例於111年1月19日經總統公布，行政院核定於112年1月1日正式施行。資安院成立初期規模約180至200人，從國家高度配合政府整體資安推動策略，扮演資通安全防護、資安人才培力及資安關鍵技術發展角色，協助規劃及推動國家資通安全防護機制，以及協助政府機關與關鍵基礎設施重大資通安全事件應變處置等。

 

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