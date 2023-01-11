國民黨前中常委買票影片全都錄　綠營：朱立倫不用向社會大眾說明？

▲蕭景田涉嫌買票影片曝光。（圖／翻攝民進黨臉書）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨中常委蕭景田日前被爆出涉嫌替國民黨台北市議員林杏兒賄選，繼翻牆落跑被通緝後，11日更有買票行賄畫面曝光，對此，民進黨痛批，如今證據越來越齊全，也讓國民黨的排黑也越來越不可信。蕭景田不僅遭通緝，涉賄的證據也逐漸浮出水面，朱立倫不用向社會大眾說明？

蕭景田捲入北市新科議員林杏兒買票案，他也為此請辭國民黨中常委，蕭遭檢方發布通緝，他日前自行到案後，或法院裁准800萬元交保；但檢方抗告成功，高院撤銷發回，士林地院更裁後，改以1500萬元交保。檢方再度抗告，高院10日駁回檢方抗告。

民進黨指出，國民黨前中常委蕭景田過去涉入殺警案、因運送屍體罪判刑兩年，最近又涉嫌出資替國民黨台北市議員林杏兒賄選，地檢署發動偵查時，蕭景田神隱多天還翻牆落跑躲避搜查，導致被檢方發布通緝。

民進黨表示，今天周刊再爆料出蕭景田登門買票的關鍵影音，讓整起賄選案的證據越來越齊全，也讓國民黨的排黑也越來越不可信。蕭景田賄選罪證逐漸確鑿，朱立倫不用出面說明？

民進黨指出，據週刊報導，在監視錄影帶中，錄到蕭景田與國民黨士林北投區執行長曾繁川搭著林杏兒競總的車輛，登門向國民黨籍里長買票的畫面，該里長還向周刊提供事後雙方談話的錄音，證實自己被用萬元現金買票。

民進黨質疑，身為國民黨主席，又曾任命蕭景田為彰化縣黨部主委的朱立倫，曾誇口說國民黨排黑比民進黨更嚴格，但如今蕭景田不僅遭通緝，涉賄的證據也逐漸浮出水面，朱立倫不用向社會大眾說明？

對於蕭景田涉賄一事，民進黨呼籲，朱立倫應貫徹排黑宣言，勿徇私護短，負責面對國人質疑，否則只會再度證明國民黨排黑只是在打假球。