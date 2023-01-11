　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄學生求職最愛前五名曝光！第一名是這工作　銀行櫃姐排第四

▲高雄市青年局透過大港青年實習計畫超過800名青年，留任率達6成 。（圖／青年局提供）

▲高雄市青年局透過大港青年實習計畫超過800名青年，留任率達6成 。（圖／青年局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府青年局指出，2022年大港青年實習媒合計畫開出亮眼成績，已成功媒合超過800名青年至160家高雄企業實習，不僅較去年媒合增加超過300名，參與的企業也比去年多出近50家，其中應屆畢業生留任轉為正職比例高達66%，非應屆畢業生留任繼續實習比例亦高達61%，進一步調查高達9成企業因參加計畫而增加錄用青年實習生，錄用實習生人數為計畫原有實習人數2.1倍，促進青年實習就業效果翻倍。

青年局局長張以理表示，高雄市近年來招商及觀光成績斐然，國際大廠與知名企業相繼進駐高雄，帶動相關產業對人力需求倍增，透過「大港青年實習站」媒合平台，餐飲服務業媒合率高達79%，製造業媒合率73%，連缺工最嚴重的營建工程業的媒合率也有58%；另外，經調查參與大港實習計畫115家企業中，高達9成企業因參加計畫而增加錄用青年實習生，錄用實習生人數為計畫原有實習人數2.1倍，且相較前一年度，錄用實習生人數亦成長36%，計畫外溢效果顯著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市青年局透過大港青年實習計畫超過800名青年，留任率達6成 。（圖／青年局提供）

▲高雄市青年局透過大港青年實習計畫超過800名青年，留任率達6成 。（圖／青年局提供）

青年局指出，經調查去年度戶籍在高雄，但就讀外縣市學校的實習生共113位，其中有超過6成的大專應屆畢業生實習結束後即轉任正職，順利返回高雄就業；而戶籍在外縣市但在高雄學校就讀的實習生有222位，其中應屆畢業生轉任正職的比例超過一半，透過青年局事先篩選的優質企業及實習職缺，對於北漂或南漂學生留在高雄就業具強大效益，也能紓解相關產業的缺工壓力。同時111年度最受學生青睞的職缺依序為企劃助理、行政助理及專案助理，另外銀行櫃員及媒體設計類職缺也同樣受到歡迎。

青年局進一步指出，為利提早向下扎根，參與實習計畫的高中職學生，6成以上選擇與就讀科系相符的職缺實習，以便提早接軌職場，其餘學生選擇與就讀科系不同的職缺實習，以利探索未來職涯方向，無論學生就讀科系為何，皆能在「大港青年實習站」媒合平台找到實習的機會，為未來畢業提早做好準備。

ET快訊
蓮蓬頭卡垢「沖澡引起發炎」　她靠1神物清潔千人驚呆
Selina見男友爸媽了！親吐婚事進度
辣模稱「熱吻圤智雨」是被設局！女網紅曝內情
快訊／順成蛋糕漲價了！漲幅曝光
幕後／箭在弦上！　新內閣人選搶先看
台中三井LaLaport 1／17試營運！首波40間店來了
全台迎雨！周末變天暴跌13度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

高雄學生求職最愛前五名曝光！第一名是這工作　銀行櫃姐排第四

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

好天氣剩2天！周末變天「1天暴跌13度」　先濕後凍全台迎雨

100元看「魔獸」掀熱潮！　新一年霍華德魅力還能燒多久？

50人群組嗨喊「好大好想埋」！她私密照慘遭外流　渣男狠嗆：告啊

新北安康高中傳捷報！　參加泰國機器人國際賽奪雙亞軍

本土確診大降逾2成！莊人祥分析1原因打亂研判　陸入境陽性率趨勢曝

麗寶賽車主題飯店推春節5折快閃優惠　樂園門票12歲以下99元

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

高雄學生求職最愛前五名曝光！第一名是這工作　銀行櫃姐排第四

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

好天氣剩2天！周末變天「1天暴跌13度」　先濕後凍全台迎雨

100元看「魔獸」掀熱潮！　新一年霍華德魅力還能燒多久？

50人群組嗨喊「好大好想埋」！她私密照慘遭外流　渣男狠嗆：告啊

新北安康高中傳捷報！　參加泰國機器人國際賽奪雙亞軍

本土確診大降逾2成！莊人祥分析1原因打亂研判　陸入境陽性率趨勢曝

麗寶賽車主題飯店推春節5折快閃優惠　樂園門票12歲以下99元

陳美鳳突收「法拍通知」　名下「驚人房產」量曝光！

張若凡目睹同學疑遭附身！　突瞪大雙眼「四肢扭曲昏厥」嚇瘋了　

許效舜「雙膝開刀」仍挑戰自我！　威廉吐槽他愛哭：節目快變名稱

曾在一起4年…辣模稱「被設局逼交往」　圤智雨秀出相愛證據

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

真的能玩！全台唯一「卡娜赫拉樂園」在高雄　8大遊樂設施超夢幻

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

慶祝28屆消防節　台東表揚29名消防及義消楷模

林靖凱練游擊很適合　玉木朋孝提醒：不要滿足現況

中央不卡了！大巨蛋審查過關　民眾黨團籲蔣萬安「好好承擔責任」

韓啦啦隊妹好身材狂彈　 台灣鄉民開酸：已超塑

生活熱門新聞

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

「娶台北女CP值超低」　人夫結婚1年狂怨

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

好市多會員「收到CUBE卡」！不理它恐噴1800元

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終

派克雞排漲到一片95　業者回應了

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

更多熱門

相關新聞

「京城天贊」首現轉手交易　帶8車位高樓戶賠680萬出場

「京城天贊」首現轉手交易　帶8車位高樓戶賠680萬出場

最新實價揭露，高雄指標豪宅「京城天贊」去年9月有戶28樓交易，這是該社區首次出現轉手案例，同時賣方賠680萬元，第一筆轉手就賠售，房仲業者則認為去年第二季起房市景氣不佳，豪宅客應是想轉換投資標的，因此願意小賠出場。

買靈骨塔賺4100萬！她領鉅額現金引關注　

買靈骨塔賺4100萬！她領鉅額現金引關注　

夢時代影城1／14開幕　首三日電影票100元

夢時代影城1／14開幕　首三日電影票100元

壽山動物園春節門票今日開放預購

壽山動物園春節門票今日開放預購

高雄吊車「保齡球式」追撞10車…2人送醫

高雄吊車「保齡球式」追撞10車…2人送醫

關鍵字：

高雄青年局大港青年實習計畫就業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面