前男友偷吃還散布私密照　囂張嗆「妳告啊」！妹子1舉讓他秒龜縮

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

分手後竟散播前任的私密照，太惡劣！一名女網友表示，近日得知前男友在多人群組內散播自己的私密照，讓她相當不滿，氣得跑去質問，未料男方的態度卻相當囂張，還喊著「妳去告啊」。她見狀決定將此事PO上網公審，結果對方立刻龜縮求情。

原PO在Dcard發文表示，前陣子因為抓到前男友偷吃，氣得提出分手。未料近日卻收到男方朋友訊息通知，說她的私密照被男方散播在有將近50個人的LINE群組裡面，遭到許多人意淫「好大好想埋喔」、「你前女友好欠X」等。

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原PO得知後氣得質問前男友，結果對方還說「蛤？笑死，反正又沒有臉」，她強調自己覺得被冒犯了，感到非常不舒服、不排除提告，男方仍相當囂張，嗆聲「可憐，那妳倒是去告啊，我看妳能告到哪去？」看到前男友的態度，她氣得PO上網公審，表示「我真的想讓他受一點教訓」。

▲前男友態度很囂張。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，原PO前男友隨即被罵翻，「真的超噁」、「這種人真的白眼翻到底」、「告死他，然後千萬不要和解，這種廢物就是要給他一點教訓」，還有人勸說「拜託找律師協助，聊天記錄囂張得要死，這種垃圾渣男真的要告死他欸」、「找律師諮詢，告就對了，就算照片沒有臉，對話已經很明顯了」。

此事在網路上掀起熱議後，前男友的態度馬上變孬，傳訊息說「幹嘛鬧成這樣」，看到原PO要去找律師諮詢，更嚇得求情表示「拜託不要，我一堆朋友都跑來跟我說，我被發文靠北了」，甚至出動媽媽來說情，且願意賠償1萬元。但多數人仍認為不能輕易放過，「不要私下和解啦！這種人就是要讓他得到教訓」、「支持告到底，不然那種人以後也會覺得裝一下可憐，花個錢就沒事了」、「真的請告，我覺得人不會那麼輕易改變，身邊有案例不能多說，就是要受到懲罰，即使沒悔改也要受到應有的報應」。

▼前男友態度馬上變孬。（圖／翻攝自Dcard）

