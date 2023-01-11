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北北中7年超徵600億　綠議員喊藍縣市比照發現金：不然就道歉！

▲▼ 台灣新政協會召開「雙北七年超徵破600億 經濟成果，全市共享 發現金好過年」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲雙北七年超徵破600億，台灣新政協會召開「經濟成果，全市共享發現金好過年」記者會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

針對行政院宣布普發6千元現金，國民黨主張金額提高到1萬元。為此，台灣新政協會指出，雙北與台中的地方稅累計超徵達637億元，呼籲藍營縣市首長應比照國民黨標準，將超徵地方稅還稅於民，否則應針對近期稅收超徵的政治操弄來向全民公開道歉。

台北市議員顏若芳指出，除了中央的國稅以外，各縣市政府也有「地方稅」，包含房屋稅、地價稅、田賦、土地增值稅、契稅、娛樂稅、印花稅和使用牌照稅，統計雙北及台中市近年「地方稅」的實徵淨額，台北市政府8年累計超徵212.74億、新北市8年超徵269.32億、台中市7年超徵154.94億。

顏若芳強調，若依照國民黨的說法，「超徵是行政失靈」、「不願還稅於民就是向老百姓搶錢」，那藍營執政縣市也應比照國民黨的同樣標準，國民黨執政的縣市議員也應一致性地要求國民黨縣市首長，將超徵的地方稅還稅於民，普發現金給民眾、加碼給民眾，或是依藍營說法不應與民眾搶錢，讓民眾不只像盧秀燕市長所講的新年快樂，而是要「新年好快樂」。

台北市議員林延鳳提到，王鴻薇在立委補選期間，批評蔡英文普發6000元是「小家子氣」，若依北市8年超徵212億計算，248萬位台北市民可普發8500元紅包，但蔣萬安市府卻一毛都不發，林延鳳質疑，若用同樣標準來檢視蔣萬安，是否為「摳門到斷氣」？

▲▼ 台灣新政協會召開「雙北七年超徵破600億 經濟成果，全市共享 發現金好過年」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

新北市議員黃淑君則呼籲，國民黨應面對民眾的民意接受實質審查。她指出，新北市議會曾邀請侯友宜針對地方稅超徵進行報告與質詢，但侯友宜卻拒絕到新北市議會，且國民黨議員不惜以退席方式護航侯友宜。黃淑君質疑，國民黨認為超徵是行政失靈，但新北市政府的地方稅收卻是年年超徵，難道新北市在國民黨長期執政下是「年年失靈」嗎？年年向老百姓搶錢嗎？難道侯友宜所說的「侯侯做代誌」是「猴猴做歹事」嗎？

新北市議員李宇翔指出，國民黨立院黨團的立場是一變再變，先是主張還稅於民，隨後又批評中央不應債留子孫，等到行政院宣布普發現金，又要求中央在農年曆年前發放，甚至提案加碼至1萬元。李宇翔表示，若以國民黨的標準檢視雙北政府，新北市超徵269.32億，平均400萬新北市民每人可獲取6700元紅包。

李宇翔也提到，侯友宜在跨年夜回應媒體訪問，親口表示「還稅於民」是本來就要做的事，而且要讓民眾有感。李宇翔質疑新北市地方稅連年超徵，按侯友宜標準，難道不該以最實質方式讓民眾有感嗎？

李宇翔強調，既然國民黨要求提高到1萬元，且中央已定調6千元，不足之餘額應由雙北市政府以超徵地方稅補足，若國民黨和侯友宜雙標、做不到承諾，就應向全國人民公開道歉。

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