平安過好年　全球第三大束帶廠商辦企業災害自主應變演練

▲台南市消防局第三救災救護大隊， 11日上午與七股區全球著名束帶廠商凱士士企業合作，辦理了一場兵棋推演與實兵演練，相互搭配的企業災害初期自主應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊，為了強化企業於災害初期的自主應變及疏散能力，特別於11日上午，與七股區全球著名的束帶廠商凱士士企業合作，辦理了一場兵棋推演與實兵演練，相互搭配的企業災害初期自主應變演練。

演練的情境假設，台南地區發生規模6以上地震，造成凱士士K2廠區貨物倒塌壓傷1名員工，同時因停電後的復電引發機台冒煙起火燃燒。這場演練，首先由企業的自衛消防編組人員與消防人員在辦公大樓會議室進行「兵棋推演」，針對假設情境狀況，由編組人員分別口頭報告個人的應變內容，包括地震應變、廣播疏散、避難引導、向119報案、向上級報告、戶外清點人員、人員救護、消防栓滅火及企業指揮幹部與到場的消防人員交接等環節。接著，全部人員移師到K2廠區，就剛剛「兵棋推演」的內容再親身「實兵演練」一遍；現場演練過程緊張又逼真，讓參與演練的企業編組員工覺得就像身處於災害現場。

第三大隊陳博文大隊長表示，藉由這樣的演練，由企業方與消防單位一起來審視，企業自身在面對災害初期自主應變的編組分工與應變流程是否合理可行，也讓企業的自衛消防編組成員對個人的應變內容更加瞭解且應變動作更加熟練，日後方能將災害掐滅於初期。

消防局李明峯局長表示，消防局正在推動轄內企業推派員工加入義消並接受消防專業訓練，當火災發生時，企業不需等待消防隊抵達，即可自行展開有效的搶救與應變，如火災時第一時間就可自行撲滅，有效降低企業的財產損失。

消防局積極輔導推動企業自主防災，目的就是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，並落實市長黃偉哲「安全大台南」的施政理念，以期讓台南市民的生命安全與財產更安全更有保障。