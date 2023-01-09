提升大溪薑母島救災動能　中央與地方實施火災搶救演練

▲提升薑母島救災動能，中央與地方實施火災搶救演練。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

去(111)年10月大溪區薑母島一處鐵皮建物，發生火災導致1名女性民眾臉部灼傷。因此，為加強島上火災預防及降低火災引起重大傷亡的風險，桃園市政府消防局第四大隊聯合北區水資源局、桃園市遊艇商業同業公會、大溪區公所、復興里守望相助隊及薑母島上居民，9日於進行火災搶救演練，期望透過演練提升島上居民災害初期應變能力。

消防局第四大隊大溪分隊指出，藉由定期災害演練，除強化在地居民及團體建立自主防救災意識，也完善公部門與地方機關或團體偕同救災的網絡。另年節即將到來，謹記「人離火熄」瓦斯爐使用完畢或暫時離開，記得隨手關閉瓦斯熄滅火源，養成良好之用火用電習慣，即可有效減少災害的發生。

大溪區薑母島位於阿姆坪碼頭對岸，人員往返需依靠船隻接駁，加上距消防單位較遠，是以災害發生時，救援人車馳援時間較長，顯示火災初期應變極為重要。大溪分隊於火災發生後，即多次前往了解環境狀況並於去年12月29日辦理火災初期應變教育訓練，指導居民建立火災預防、火災通報及初期應變避難逃生技巧及觀念，並針對島上常住戶協助裝設住警器。

本次演練結合中央及地方單位共同檢視公私部門橫向溝通應變能力，演練重點內容著重:(1)居民初期自主應變能力、(2)公私部門船隻載運人員裝備機制完善、(3)人命搜救、滅火搶救及移動式泵浦抽水有效水源取得。