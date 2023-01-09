　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

提升大溪薑母島救災動能　中央與地方實施火災搶救演練

▲提升薑母島救災動能，中央與地方實施火災搶救演練

▲提升薑母島救災動能，中央與地方實施火災搶救演練。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

去(111)年10月大溪區薑母島一處鐵皮建物，發生火災導致1名女性民眾臉部灼傷。因此，為加強島上火災預防及降低火災引起重大傷亡的風險，桃園市政府消防局第四大隊聯合北區水資源局、桃園市遊艇商業同業公會、大溪區公所、復興里守望相助隊及薑母島上居民，9日於進行火災搶救演練，期望透過演練提升島上居民災害初期應變能力。

消防局第四大隊大溪分隊指出，藉由定期災害演練，除強化在地居民及團體建立自主防救災意識，也完善公部門與地方機關或團體偕同救災的網絡。另年節即將到來，謹記「人離火熄」瓦斯爐使用完畢或暫時離開，記得隨手關閉瓦斯熄滅火源，養成良好之用火用電習慣，即可有效減少災害的發生。

▲提升薑母島救災動能，中央與地方實施火災搶救演練

大溪區薑母島位於阿姆坪碼頭對岸，人員往返需依靠船隻接駁，加上距消防單位較遠，是以災害發生時，救援人車馳援時間較長，顯示火災初期應變極為重要。大溪分隊於火災發生後，即多次前往了解環境狀況並於去年12月29日辦理火災初期應變教育訓練，指導居民建立火災預防、火災通報及初期應變避難逃生技巧及觀念，並針對島上常住戶協助裝設住警器。

本次演練結合中央及地方單位共同檢視公私部門橫向溝通應變能力，演練重點內容著重:(1)居民初期自主應變能力、(2)公私部門船隻載運人員裝備機制完善、(3)人命搜救、滅火搶救及移動式泵浦抽水有效水源取得。

ET快訊
「史上最偉大童星」過世　馬桶蓋頭走紅
全聯PO「花生醬」超獵奇由來　網：我看了什麼
快訊／魔獸挺寶寶！　喊話支持劉嘉發
元元爆料「只跟沈玉琳泡過溫泉」　慘被封殺
治安史上首見！8位3線3警官齊調動　北市警局長傳他呼聲高
驚爆有內賊！3員工偷個資外洩　健保署發聲明
用8年才知！iPhone「同時壓2鍵」能自救　效果超驚人
冷空氣夾擊！3區炸雨彈變冷　剩13度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

眉原站入圍共餐食力獎、推動一部落一站　南投原民文健站成果豐

老爸騎機車外出無音訊　女兒急求助...枋寮警平安送返家

春節敬軍！花蓮各界組敬軍團　致贈23個駐軍部隊慰問金

提升大溪薑母島救災動能　中央與地方實施火災搶救演練

全國僅7位教授獲獎！元智邱天隆獲頒「傑出電機工程教授」

台東部落節電同樂會冬季最終場　鹿野和平部落圓滿落幕

春節連假長達10天　台東縣長照服務不打烊

「淨海聯盟」清理海洋垃圾　維護綠島珊瑚之美

大學「自主學習」夯　中央大學率先推動「微課程」制度成果豐

家家慶有餘！春節年菜多到吃不完　營養師分享保存5妙招

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

眉原站入圍共餐食力獎、推動一部落一站　南投原民文健站成果豐

老爸騎機車外出無音訊　女兒急求助...枋寮警平安送返家

春節敬軍！花蓮各界組敬軍團　致贈23個駐軍部隊慰問金

提升大溪薑母島救災動能　中央與地方實施火災搶救演練

全國僅7位教授獲獎！元智邱天隆獲頒「傑出電機工程教授」

台東部落節電同樂會冬季最終場　鹿野和平部落圓滿落幕

春節連假長達10天　台東縣長照服務不打烊

「淨海聯盟」清理海洋垃圾　維護綠島珊瑚之美

大學「自主學習」夯　中央大學率先推動「微課程」制度成果豐

家家慶有餘！春節年菜多到吃不完　營養師分享保存5妙招

傳張榮興接警局長「蔣萬安未點頭」　北市：尚未收到名單

「史上最偉大童星」驚傳逝世！享年54歲　9歲馬桶蓋頭走紅⋯被藥癮害慘

新竹30年華廈秒抬價5成　網友氣死：房仲炒房現形記

大專棒聯／邱志鵬不捨郭勇志回悍將　「每日一句」激勵隊友

《楓之谷M》2023年首場線下實體活動　楓葉冒險之旅即將展開

大專棒聯／邱志鵬8局無失分好投　臺體攜手文化晉級四強

帶愛犬去看落羽松嘴邊多一條「冰柱」　飼主笑：大自然的奧妙

強風來襲！博美蓬鬆毛髮「被吹到臉後」撞臉小海豹　表情超猙獰

90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」

他吃羊肉爐隔天「爆發1病」！醫嘆：快崩潰了　苦勸8食物真的別碰

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

地方熱門新聞

小三通第二天　金門檢出8人陽性

台水抽水站爆管大淹水和停水　張善政重視

屏東發放105萬給弱勢家庭　上千戶受惠

最壞示範！帶幼子逛商場竟偷公仔

男子凌晨因「卡戒」求助南消

新北首創「五類動物」基礎飼養指引

菜價漲！　呂淑真上任新職首要功課

台南市公布批酒駕累犯12人上榜

112年後備軍人晉任暨幹部表揚

台南新營區復興路民宅火警

富基漁港推年菜海鮮組　迎春大啖海鮮討吉利

竹市消防人員超勤上限調高

潮州公所春節慰問潮州消防分隊　打火弟兄揪甘心

永康就業中心福氣御守過新年

更多熱門

相關新聞

雨衣大盜搶銀行落網　瑞芳警演練逼真

雨衣大盜搶銀行落網　瑞芳警演練逼真

春節期間將至，銀行農會等金融機構常預備大筆現金提供民眾應需，為了避免宵小臨時見財起意。新北市瑞芳警分局今（6日）與彰化銀行合作，舉辦攔截圍捕演練，模擬歹徒持槍強盜銀行後逃逸，員警立刻啟動「快打特警」，兵分多路在各大路口設下攔截點，將匪徒逼入死路，最後透過心戰喊話、強勢警力圍捕將2名匪徒制伏，整個演練過程相當逼真。

南消七大隊辦理企業自主應變演練

南消七大隊辦理企業自主應變演練

醫療院所消防救災演練

醫療院所消防救災演練

國定古蹟孔廟防災演練

國定古蹟孔廟防災演練

台南北門分院變身綜合長照機構強化應變演練

台南北門分院變身綜合長照機構強化應變演練

關鍵字：

薑母島火災搶救演練

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面