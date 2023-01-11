「看來是走定了」　游盈隆揭蘇貞昌人生劇本嘆：過不了2022這關

▲民進黨九合一選舉大敗後，開始出現逼宮蘇貞昌的聲音。（圖／記者楊惠琪攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨近期選舉連吞三敗，黨內逼宮行政院長蘇貞昌的聲浪四起。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆11日以「蘇貞昌的人生劇本」為題，他提到，總統蔡英文曾公開讚揚蘇貞昌是「護國院長」，指出蘇貞昌的政治生涯「關關難過關關過」，但過不了2022這一關。

游盈隆先是斷言「蘇貞昌看來是走定了」，他感嘆，蘇貞昌沒留下漂亮背影，在野黨磨刀霍霍、政治夙敵罵聲震天，社會負評如潮，親朋好友不勝唏噓，「這是早已寫好，只是不能偷看的人生劇本嗎？」

游盈隆指出，蘇貞昌成名甚早，對抗舊時代國民黨威權統治，經歷不知多少大風大浪，走過台灣自由化、民主化和本土化，「一直都是閃亮的政治明星，民進黨的權力人物」。她提到，直到2019年初，因緣際會，意外出任2018地方選舉慘敗後蔡政府的行政院長，成為一人之下萬人之上、醒掌黨政大權足足四年，如果再加上陳水扁政府時代出任行政院長的經歷，「蘇貞昌無疑是台灣民主化後任職最久的行政院長」。

游盈隆認為，蘇貞昌精明幹練，黨內外沒有不肯定的，甚至沒有不佩服的，但面對2022九合一地方選舉大敗，雖在第一時間口頭請辭，旋即被慰留，行政院沒有敗選檢討報告，蘇貞昌個人也沒有堅辭的表現，甚至還推出一個令人拍案叫絕的政績宣導短片，當中或有難言之隱，卻被外界解讀成一昧戀棧權位，漠視責任政治倫理。他表示，當社會主流民意越來越難以忍受蔡蘇體制的歹戲拖棚時，「蘇貞昌的下台也只是早晚的事情而已」。

游盈隆表示，猶記得2020年蔡英文連任成功時，曾公開讚揚蘇貞昌是「護國院長」，明示或暗示蘇院長將和蔡英文一起做到任滿為止，「那時的蘇揆是何等的風光？何等的春風得意？」，他大嘆，蘇貞昌「關關難過關關過，但畢竟過不了2022這一關」。他指出，總統有權無責，這是今日台灣憲政體制的缺陷，也是行政院長的宿命。

游盈隆最後提到，這樣的人生劇本，強勢如蘇貞昌，吞的下去嗎？挑戰2024總統也許是蘇貞昌下一個人生劇本，只要社會還能接受。