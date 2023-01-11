過年見男友爸媽「這些衣服能穿？」　網一看北半球解放...酸爆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆春節將至，一名女網友今年答應，跟男友回家見爸媽，但由於她平常穿衣風格走性感路線，不是胸前挖空，就是露肩、露肚，讓她不禁苦惱求問，「可以穿這樣嗎？」而網友們看完清一色搖頭，更吐槽「自己心知肚明啦！」

女網友在Dcard發文請益，「春節快到了，男友說想趁過年帶我回家，跟他的家人認識，我們交往穩定也到適婚年齡，覺得見家長是早晚的事就答應了，但跟男友在穿著這件事上，想法很不一樣。」

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原PO接著表示，男友認為她該做自己，平常穿怎樣，見他家人穿一樣就好，不用特地買不是自己風格的衣服來偽裝，「但我平常的風格比較偏歐美，衣櫃裡都是較性感的衣服。」

她貼出多張照片舉例，包括胸前挖空的針織衣、爆乳小可愛、露肩洋裝、深V露肚上衣，就連最保守的針織衫，都有露肩的設計，「總之就不是長輩認為乖乖女的穿衣風格，男友又說過，他們家比較保守傳統，我希望可以留下好印象，所以想買偏氣質型的洋裝去見他家人。」

▲她的衣服都走性感路線。（圖／翻攝自Dcard）

然而，男友一直出言阻止，要她做自己就好，也無須買伴手禮，畢竟以後都是一家人，不用這麼見外，這讓她超兩難，直呼「大家第一次見另一半的家人都是做自己嗎？還是會特別穿長輩喜歡，但自己不喜歡的衣服呢？」

對此，網友們一面倒吐槽，「穿原本風格的服裝高機率會完蛋」、「你是見家長，不是讓人家見妳的長輩吧」、「妳男友是豬隊友吧？根本是在害妳啊」、「看場合穿衣服不難吧」、「連一件T恤都沒有嗎」、「為何明明是辣妹風，硬要說是歐美風呢？」「都說他們家比較保守傳統了，妳還在猶豫什麼」。

還有不少人熱心建議，「覺得可以簡單大學T+牛仔褲這樣」、「聽妳男友的話99%會GG，就買個正常年輕人會穿的就好，到對方家要有禮貌，碰到誰都親切問好打招呼，要有誠意、嘴巴要甜，長輩就會很喜歡妳」。