高顏值女博士沉迷看書！媽憂「都不社交」...網見燦爛笑容融化了

▲一名女博士讓母親煩心都只顧著看書不外出社交。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

小孩就算再優秀，或許在父母的眼中還是會讓人擔心吧。大陸近日就有一名母親拍片吐槽自己的女兒，表示自己的女兒整天都只顧著看書、不願出門交朋友，甚至還要自己去提醒「深夜了，該睡了」。不少網友在看到影片後，則是被女兒的高顏值給吸引住。

根據《瀟湘晨報》報導，浙江杭州一名媽媽近日拍攝女兒挑燈夜戰的影片，深夜忙著學習不休息，意外在網路上引發討論，影片累積654萬觀看次數。該名母親表示，女兒之前曾前往加拿大攻讀博士，畢業之後回到大陸一所高中任教。她本身對女兒的一切都十分滿意，但女兒閒暇之餘卻是選擇在家看書，沒有外出結交朋友的打算，社交生活幾乎為零。

影片中也可以看到，原本埋頭苦讀的女子，在聽到母親一句「該睡覺啦」，女子就露出燦爛的笑容，就好像是被抓包做壞事的小朋友一樣。也因這甜美的笑容，瞬間折服不少網友。

大陸網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「低質量的社交比不過高質量的獨處」、「美女一枚」、「學霸還是美女，需要啥社交啊，別人會自己湊上來」、「美女博士好好看」、「真的是不管多優秀，媽媽總能挑出毛病」、「有文化，有顏值」、「她的眼神明顯就是那種精神世界很富足的」、「她不是不社交，只是周圍的人配不上她的智慧和美貌」。

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