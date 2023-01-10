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8成台女都是流水席公主？他揭3特點「結婚就現形」　網酸：數據哪來

近期「流水席之亂」在網路發酵。（示意圖／報系資料照）

▲一名準人妻在網上嫌棄流水席，連日來在網路掀起熱議。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近期「流水席之亂」在網路發酵，起源是一名準人妻不想把婚宴辦成流水席，還嫌棄夫家是鄉下人，態度讓網友相當傻眼。對此，一名網友直言，「目前全台大概8～9成的女生都會出現Kelly a的行爲，連在貼文底下酸Kelly a的也大多是，她們也只是目前暫時把雙標的人格隱藏起來」，同時揭開台女的3特點。

該名準新娘近日在臉書社團「匿名2公社」發文，「我是台北人、男友是高雄人，我跟男友因在台北工作認識，交往至今快3年，原定今年要結婚，最近因爲討論到宴客方式鬧的不開心，男友說他家人想辦流水席，每桌9000元大約會開45－50桌」，但她認為流水席都是鄉下人在吃，希望能在大飯店舉辦，且每桌至少要2萬。

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對此，新郎妹妹出面反擊，指女方要求預留10至12桌，爸爸也都配合，喜宴的花費全是男方負責，還為了她特地去改菜單，每桌要價1萬2000元，甚至承諾收到的禮金會全部給小倆口；更誇張的是，準新娘只是在國中暑假期間去美國旅遊1個月，卻自稱從小在國外長大，讓她超傻眼，希望哥哥好好想清楚是否要結婚。

消息引發熱議，一名網友在「匿名2公社」表示，「目前全台大概8～9成的女生都會出現Kelly a的行爲，連在貼文底下酸Kelly a的也大多是，她們也只是目前暫時把雙標的人格隱藏起來～一開始都很會裝，不敢講，只要等她們開始談到結婚宴客時，大部分都會變身成為Kelly a的翻版」。

貼文提到，「要房（不出錢，但要登記名下）、要錢（聘金）、要氣派婚禮（國外婚紗、飯店宴客），並且各種要求都是，有過之而無不及。看到最瞎的就是，女生認為自己連50萬都不應該出，因為這是男生應給的。不否認，還是有極少數會互相著想的女生，不會出現Kellya的行為」。

（圖／翻攝自匿名2公社臉書）

▲原PO認為全台大概8～9成的女生都會出現Kelly a的行爲。（圖／翻攝自匿名2公社臉書）

貼文曝光後，多數網友不以為然，紛紛留言「你有做過全台問卷調查喔？89成的數據是怎麼來的」、「房子是我老公名下，車子是我婆婆名下，沒宴客、沒拍婚紗，我們就只有登記結婚而已（俗稱的裸婚）所以不是每個女人都這樣好嗎」、「當初買房的時候我也有出錢啊！我沒要求房子要寫我的名字」。

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