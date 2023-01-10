台中執法打擊「行人地獄」　16天取締184件「不禮讓行人」

▲台中市警局近期路口交通大執法，16天就抓了184件未禮讓行人違規。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中日前連續發生傳出車輛未禮讓行人導致意外，造成死傷。台中市警局積極取締交通違規，統計去年12月24日至今年1月8日，16天就取締了184件「不暫停讓行人」，平均一天取締11.5件，不讓台中再淪「行人地獄」。

▲台中市警察局啟動「加強重要節日安全維護工作」，在交通繁忙路口加派警員執法，也藉由科技設備揪違規。（圖／記者游瓊華翻攝）



警察局交通警察大隊執法組長向群欽表示，去年12月27日深夜，台中發生大客車左轉彎未停讓行人導致傷亡事件，警局立即規劃「路口安全執法」，針對未暫停讓行人等違規行為加強執法，並於北區文心路與中清路口、北屯區文心路與崇德路口及西屯區文心路與台灣大道等3處路口設置科技設備，強力執法搭配宣導，讓駕駛人與行人守法及互相尊重，減少交通事故。

統計去年12月24日至今年1月8日，共取締「不暫停讓行人」184件、「闖紅燈」2738件及「左轉彎未依號誌指示行駛」310件，透過強力執法警惕違規民眾。

除了積極取締之外，交通警察大隊與志工們10日也到文心中清路口積極宣導，手持「路口慢看停」、「遵循號誌行駛」及「走行人穿越道」等告示牌，盼減少事故發生。