「流水席之亂」男生寫的創作文？　爆系管理員反駁：漂亮女生發文

▲潔哥質疑「流水席之亂」根本是創作文 。（圖／翻攝自臉書／李秉潔）

記者林彥臣／綜合報導

「流水席之亂」最近在網路上引發討論，起因是自稱「輔大陳若儀」的準人妻不滿夫家辦流水席、嫌棄夫家是鄉下人，氣得未來小姑反擊，而火燒8天，雙方最後連婚都不結了。網紅潔哥（李秉潔）卻對此事提出質疑並且斷言，「我能保證這個創作文是男生寫的」。爆系管理員則反駁潔哥，是個「漂亮女生」發文。

潔哥9日發文表示，「應該滿明顯的吧！而且戰男女戰南北戰習俗有的沒有的都戰了，把女人塑造成這個樣子真的滿討厭。」

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她進一步補充表示，「現實的女人有，但也就是少數，至少我認識的女生們都是很認真在賺錢過生活。」最後，她更自問自答，「什麼？沒遇到好女人，麻煩你自己省思自己的生活圈是發生什麼事了好嗎？」

潔哥隨後補充指出，「這個創作文很明顯就是男生寫的，因為真正很現實的女人，她都會有一套話術來包裝她不是這麼現實的人，她是因為會有什麼什麼的原因有的沒有的，所以才不想辦流水席。」

▲爆系公社管理員反駁潔哥，強調發文的是一個漂亮女生。（圖／翻攝自Facebook／李艾莉）



爆系公社管理員則反駁潔哥，「想知道作者何不來問我，我開玩笑的，但發文的帳號是女生，還是個漂亮女生，除非...我眼盲看錯，網紅說社團為了流量蹭熱度，我就想問到底誰在蹭誰？」