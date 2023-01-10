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「輔大陳若儀」掀流水席之亂！他諷：全台8~9成女生都是Kelly a

▲結婚,新娘,婚宴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲網友戰起台灣女生其實八到九成都像「輔大陳若儀」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

「流水席之亂」連日來掀起熱議，其中準新娘因自稱「輔大陳若儀」，現在也被網友戲稱為Kelly Chen（陳若儀）的翻版Kelly a。「劇情」發展到第9集，疑似是小姑出面爆料，這婚應該結不成之後，一名網友針對此事表示，他認為全台8～9成女性都會有和Kelly a一樣的行為，一開始裝沒事，等到要結婚時真面目就露出來，提各種要求。

原PO在「匿名2公社」發文表示，「其實目前全台大概8～9成的女生都會出現Kelly a的行爲」，就連酸她的人也幾乎都是，只是她們暫時把那部分人格隱藏起來，一開始都不敢表達，等到準備結婚時，立馬變身成Kelly a翻版，「要房（不出錢，但要登記名下）、要錢（聘金）、要氣派婚禮（國外婚紗、飯店宴客）」，甚至還有更誇張的，女方認為男生應該負責所有費用，因此連50萬都不想出，「因為這是男生應給的」。不過原PO也認為，「不否認，還是有極少數會互相著想的女生，不會出現Kelly a的行為。」

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貼文一出不少女網友看完紛紛反擊，請原PO別再帶風向，「拖全台女孩下水」、「笑死，九成的數據怎麼來的？」、「你才Kelly，你全家都Kelly」、「你是不是都遇不到正常女人？真可憐」、「你哪來的背調說台灣女生八成到九成？」、「這個言論不真實，很多女生不是這樣的」。有人說自己正是那種會為男方著想的女生，「當初結婚只有簡單登記、不宴客、不拿聘金、不需聘禮，也沒去拍婚紗照、生孩子也沒去月子中心，離婚後還淨身出戶」。

也有人附和原PO，認為即使沒有8到9成，也有6、7成的台灣女孩都是；有男網友則質疑「你對現在的女生是不是有什麼誤解？確定有8到9成的女生願意結婚？」

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