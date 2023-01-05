台中購物節落幕！創造7名百萬富翁　她買車抽中800萬美屋

▲台中購物節落幕創造7名百萬富翁，盧秀燕今天抽出最大獎、800萬兩房一廳「好宅」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

第四屆台中購物節「壓軸抽」今天登場，由市長盧秀燕和代言人林美秀，揭曉好宅與百萬油電車幸運得主，家住北屯區的周小姐花了84萬元買車，結果抽中最大獎麗寶集團贊助的微笑101精品好宅，其兩房一廳樣品屋格局也曝光。

根據市府統計，第四屆購物節總獎金超過3億元，共7人成為百萬富翁、得到百萬現金獎，近百人得到十萬購物金。

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▲台中購物節最大獎是位在台中市南區的麗寶集團提供的好宅一戶，其樣品屋格局也曝光。（圖／市府提供）



好宅得主周小姐今天上午接到電話時大喊不敢置信，表示自己花費84萬元買車並參加購物節，竟直接將一棟房子搬回家，盧秀燕也直呼周小姐是今年最幸運的人，買車子送房子，年初就有車有房，可和家庭成員一起使用。

周小姐抽中的精品好宅位在台中市南區，是麗寶集團連3屆贊助台中購物節，前兩屆分別贊助「微笑世紀2雲品特區」和「微笑之心」好宅，這屆再度提供「微笑101」一戶精品好宅兩房一廳，去年11月剛完工，生活、交通機能都相當完善。

盧秀燕指出，回顧台中購物節舉辦4屆成績，登錄消費金額拿下亮眼數字，第一屆為25億元、第二屆90億元、第三屆291億元，第四屆更創下歷史最佳紀錄，登錄消費金額突破358億元；且這屆台中購物節在沒有中央發放的振興五倍券加持下，還有這樣的佳績，感謝商家和市府攜手促銷成功。