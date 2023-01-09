　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中重劃區藍營議員籲清查工程款　市府回應：依法行政

▲台中重劃區藍營議員籲清查工程款，市府回應：依法行政。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中重劃區訴訟惹議，藍營議員黃仁呼籲清查工程款，市府回應一切依法行政。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

國民黨議員黃仁今天召開記者會表示，有20多個公辦、自辦重劃區，近來土地價值翻倍，引發地主、地上物擁有者和開發商利益衝突，多方訴訟不斷，呼籲市府清查，各重劃區工程款是否浮報。對此，台中市地政局表示，市府對於自辦市地重劃均依法監督審查，一切依法行政。

黃仁表示，台中地方法院即針對「單元2重劃區」地主與重劃會之間的訴訟糾紛，判決認定自辦重劃區每公頃工程款922萬元是嚴重浮報，引發重劃會不滿，向他陳情。黃仁表示，若依照法院標準，台中20幾個重劃區、數千億元土地是否涉及弊端，呼籲市府全面清查。

地政局回應，自辦市地重劃根據平均地權條例第58條規定展辦重劃，公共設施工程規劃設計是由合格的相關技師簽證後，送請市府各該工程主管機關審查核定後據以執行，一切依法行政。

另有關公辦市地重劃部分，地政局指出，公辦市地重劃計畫均送請中央主管機關內政部審查核定，重劃區工程規劃設計及施工則分別委由內政部土地重劃工程處及市府建設局依法辦理。

地政局強調，不論公辦或自辦重劃，針對工程預算目前皆邀請專家學者採合議制委員會審查，且市府為保障地主權益，主動於地政局網站公開公、自辦重劃相關資料，不論是重劃計畫書、重劃會章程，或是會員大會會議紀錄、理監事會議紀錄、計算負擔總計表及重劃前後土地分配清冊等均全數上網公開，公開內容及完整性均領先全國各縣市，力求對地主權益保障最大化。

ET快訊
「史上最偉大童星」過世　馬桶蓋頭走紅
全聯PO「花生醬」超獵奇由來　網：我看了什麼
快訊／魔獸挺寶寶！　喊話支持劉嘉發
元元爆料「只跟沈玉琳泡過溫泉」　慘被封殺
治安史上首見！8位3線3警官齊調動　北市警局長傳他呼聲高
驚爆有內賊！3員工偷個資外洩　健保署發聲明
用8年才知！iPhone「同時壓2鍵」能自救　效果超驚人
冷空氣夾擊！3區炸雨彈變冷　剩13度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中重劃區藍營議員籲清查工程款　市府回應：依法行政

逆轉！台南正副議長賄選案　楊志強遭羈押禁見理由曝光

治安史上首度8位3線3警官齊調動　北市警局長傳張榮興呼聲高

見人就打！屏東越南籍移工遭錯殺　4煞3羈押禁見1收容

快訊／健保署3員工涉洩個資13年！檢調5路搜索約談

立委陳玉珍警官姊夫蔡其豪假「侍親」真監工　懲戒法院判記過兩次

北宜公路施工單線管制　廂型車減速遭追撞！19歲騎士擦挫傷

帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

台南市正副議長賄選案黃麗招羈押　邱莉莉：請檢調儘快查明案情

快訊／檢抗告成功！涉台南議長賄選案　楊志強遭羈押禁見

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

台中重劃區藍營議員籲清查工程款　市府回應：依法行政

逆轉！台南正副議長賄選案　楊志強遭羈押禁見理由曝光

治安史上首度8位3線3警官齊調動　北市警局長傳張榮興呼聲高

見人就打！屏東越南籍移工遭錯殺　4煞3羈押禁見1收容

快訊／健保署3員工涉洩個資13年！檢調5路搜索約談

立委陳玉珍警官姊夫蔡其豪假「侍親」真監工　懲戒法院判記過兩次

北宜公路施工單線管制　廂型車減速遭追撞！19歲騎士擦挫傷

帶小三趴趴走還到大陸買春　工程師怨「只做一次就叫我穿衣服」

台南市正副議長賄選案黃麗招羈押　邱莉莉：請檢調儘快查明案情

快訊／檢抗告成功！涉台南議長賄選案　楊志強遭羈押禁見

主持尾牙笑「同事喪母」白目女同事慘了！全場炸鍋：被告剛好

洗澡半價最後一周！乳牛吉美容初體驗　「爽變銷魂阿伯」瞇眼笑歪

傳張榮興接警局長「蔣萬安未點頭」　北市：尚未收到名單

「史上最偉大童星」驚傳逝世！享年54歲　9歲馬桶蓋頭走紅⋯被藥癮害慘

新竹30年華廈秒抬價5成　網友氣死：房仲炒房現形記

大專棒聯／邱志鵬不捨郭勇志回悍將　「每日一句」激勵隊友

《楓之谷M》2023年首場線下實體活動　楓葉冒險之旅即將展開

大專棒聯／邱志鵬8局無失分好投　臺體攜手文化晉級四強

帶愛犬去看落羽松嘴邊多一條「冰柱」　飼主笑：大自然的奧妙

強風來襲！博美蓬鬆毛髮「被吹到臉後」撞臉小海豹　表情超猙獰

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

快訊／新北男騎士自撞噴飛　輔大捷運站前慘死

喜宴辦桌「隔壁燒稻草」　賓客被燻爆離席奔逃

瀕死43天已睜眼　受虐3歲童下午回新竹

三重警打錯人竟求償8千　分局回應了

高雄烤鴨釣蝦場開幕3個月倒了　訂年菜民眾傻眼

屏東路邊聚賭！阿公阿嬤見警「嚇到彈起來」畫面曝

輔大捷運站前自撞畫面曝！工程師頭部重創慘死

快訊／涉台南議長賄選案　楊志強遭羈押禁見

即／雙載機車遭撞飛2人不治　小貨車駕駛有酒精反應

高雄烤鴨釣蝦場開3個月就倒　無良老闆訊息曝光

2度重拳攻擊！高雄格鬥賽出事影片曝光

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

即／中壢一家3口一氧化碳中毒！14歲兒不治

更多熱門

相關新聞

房市低谷期推「板橋4字頭」意外爆紅　第一手屋主現況曝光

房市低谷期推「板橋4字頭」意外爆紅　第一手屋主現況曝光

於2016年下半年推案的「江翠ONE」，當時逆勢推出比中古屋還便宜的親民4字頭，深受消費者青睞，也被專家形容為「倒掛推案」。近期觀察《樂居網》，該案成屋4年來，共有103筆移轉，其中至少84％移轉賺錢，最賺者獲利高達592萬元。

避開炒房標籤　購屋趨勢朝「二低一高」區域前進

避開炒房標籤　購屋趨勢朝「二低一高」區域前進

妻酒精淋身嗆聲　夫賭氣點火釀悲劇下場曝

妻酒精淋身嗆聲　夫賭氣點火釀悲劇下場曝

即／國1南下豐原段「7車追撞」　回堵2公里

即／國1南下豐原段「7車追撞」　回堵2公里

汽車轉彎撞上　台中2女斑馬線被撞飛

汽車轉彎撞上　台中2女斑馬線被撞飛

關鍵字：

重劃區台中

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面