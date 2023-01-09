台中重劃區藍營議員籲清查工程款　市府回應：依法行政

▲台中重劃區訴訟惹議，藍營議員黃仁呼籲清查工程款，市府回應一切依法行政。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國民黨議員黃仁今天召開記者會表示，有20多個公辦、自辦重劃區，近來土地價值翻倍，引發地主、地上物擁有者和開發商利益衝突，多方訴訟不斷，呼籲市府清查，各重劃區工程款是否浮報。對此，台中市地政局表示，市府對於自辦市地重劃均依法監督審查，一切依法行政。

黃仁表示，台中地方法院即針對「單元2重劃區」地主與重劃會之間的訴訟糾紛，判決認定自辦重劃區每公頃工程款922萬元是嚴重浮報，引發重劃會不滿，向他陳情。黃仁表示，若依照法院標準，台中20幾個重劃區、數千億元土地是否涉及弊端，呼籲市府全面清查。

地政局回應，自辦市地重劃根據平均地權條例第58條規定展辦重劃，公共設施工程規劃設計是由合格的相關技師簽證後，送請市府各該工程主管機關審查核定後據以執行，一切依法行政。

另有關公辦市地重劃部分，地政局指出，公辦市地重劃計畫均送請中央主管機關內政部審查核定，重劃區工程規劃設計及施工則分別委由內政部土地重劃工程處及市府建設局依法辦理。

地政局強調，不論公辦或自辦重劃，針對工程預算目前皆邀請專家學者採合議制委員會審查，且市府為保障地主權益，主動於地政局網站公開公、自辦重劃相關資料，不論是重劃計畫書、重劃會章程，或是會員大會會議紀錄、理監事會議紀錄、計算負擔總計表及重劃前後土地分配清冊等均全數上網公開，公開內容及完整性均領先全國各縣市，力求對地主權益保障最大化。