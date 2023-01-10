中國入境PCR「8天揪1805人確診」！最新陽性率曝

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

嚴防中國大陸疫情，國內1月1日起全面針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，中央流行疫情指揮中心今（10）日公布最新採檢結果，從1月1日至1月8日已經進行9658件唾液PCR檢測，其中有1805件陽性，陽性率約18.6%。

中國大陸已經取消入境隔離政策，指揮中心除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

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指揮中心發言人莊人祥說明，1月8日總計有1386人入境，分別從桃園機場、松山機場抵台，有驗出226人陽性，陽性率16.3%。同日金馬小三通乘客春節專案復航，1月8日有53人入境，8人陽性，陽性率15.1%。指揮中心統計，1月1日至8日，中國入境旅客的陽性率平均為18.6%；包含金馬小三通春節專案在內，入境總人數為9658人，陽性確診1805人。

▲▼1/10中國入境旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布國內新增560例境外移入，創下3年疫情以來新高。莊人祥分析這與中國大陸入境PCR相關，今日境外移入確診有半數是來自中國大陸。從航班定位情況來看，近三周將是中國大陸返台高峰，1月2日至8日自中國入境9700人；9日至15日預定1.3萬人；16日至22日預定1.1萬人，但到了農曆春節期間的1月底就降到3000多人。

莊人祥表示，中國自1月8日恢復公民出境旅遊，觀察中國大陸的航空公司自1月11日開始增加航線、航班，預估未來從中國返台的人數還會更多。