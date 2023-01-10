至少17死！祕魯示威者以石頭對抗警方槍彈　激烈對峙影片曝

實習記者任庭儀／編譯

秘魯前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）2022年12月政變失敗被捕後，他的支持者在全國發起抗議活動。南部胡利亞卡市（Juliaca）9日發生民警衝突，造成至少17人喪生，是示威活動爆發以來死亡人數最多的一天。新任總統博盧阿爾特要民眾反思並嚴正指出，「訴求只是藉口，你們不過是想繼續在城市製造混亂。」

▲秘魯胡利亞卡市（Juliaca）9日爆發民警衝突，至少17死。（圖／路透）

路透社報導，秘魯人權辦公室9日表示，警方與示威者在胡利亞卡市機場附近爆發衝突，至少17人喪生、68人受傷，死者中至少有兩名青少年。該機構呼籲警方在用武、調查時須遵守法律，同時敦促示威者不要破壞公物或妨礙救護車行駛。

▲▼抗議者與警方爆發流血衝突。（圖／路透）

衝突過程中，抗議者躲在大型金屬板和路標後，用簡易彈弓向警方投擲石頭，警方則朝抗議者開槍，槍聲和煙霧充斥現場。自12月初以來，示威者與安全部隊的流血衝突已導致至少39人喪生。

抗議者提出五大訴求，包括提前舉行大選、釋放前總統卡斯蒂略、新總統博盧阿爾特下台、暫停國會、修改憲法。

法新社報導，為了平息眾怒，秘魯國會先前已經同意2024年4月提前舉行大選。

博盧阿爾特（Dina Boluarte）9日表示，她不能答應抗議者的一些要求，並呼籲民眾反思，「我唯一能做的就是提前選舉。訴求只是藉口，你們不過是想繼續在城市製造混亂。」