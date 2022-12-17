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300遊客受困馬丘比丘！還有巴士遭攔「威脅燒死」　食物藥品快用光

▲▼祕魯全國範圍示威封鎖鐵路，導致旅客受困馬丘比丘。（圖／路透）

▲祕魯全國範圍示威封鎖鐵路，導致旅客受困馬丘比丘。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

祕魯政治危機導致全國出現大規模街頭抗議，許多公車、鐵路甚至是飛機航班都受到影響，有約300名海外旅客被困在知名景點「馬丘比丘」（Machu Picchu），食物和藥品都已快用完，但不確定何時才能脫困。還有旅行團巴士在路上被攔截，當地抗議群眾更威脅，如果要離開就會將他們活活燒死。

根據CNN報導，祕魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）本月初企圖解散國會，但遭議員搶先投票罷免，卡斯蒂約則遭到警方逮捕，引發大規模街頭抗議，目前已知有兩人在動亂中喪生，全國範圍內的大眾運輸也受到影響而暫停。

馬丘比丘市長巴卡（Darwin Baca）表示，目前約有300名來自南美洲、美國和歐洲的旅客被困在馬丘比丘。有「天空之城」美譽的印加古城遺址馬丘比丘，在1987年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產，並於2007年被評為世界新七大奇蹟之一。

受困的旅客表示，他們只攜帶輕裝來到馬丘比丘，身上的食物完全不夠，加上有些長者需要按時服用慢性病藥物，如今也不夠用。

巴卡說，他們現在已向政府請求幫助，因為唯一離開城鎮的火車已經停駛，希望能透過直升機將旅客送出去。根據祕魯南部、東南部地區鐵路營運商PeruRail的聲明指出，往返馬丘比丘的班次已經停駛，目前仍在評估恢復狀況，現在會優先替受影響旅客更改旅行日期。

▲▼祕魯全國範圍示威封鎖鐵路，導致旅客受困馬丘比丘。（圖／路透）

▲祕魯示威者封鎖鐵路。（圖／路透）

巴卡警告，當地經濟100％仰賴觀光，現在抗議活動不僅影響遊客到訪，甚至當地也出現食品短缺，他呼籲新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）盡快與民眾建立對話、結束動盪。目前美國、加拿大與英國皆對準備前往覓路的遊客發布旅行建議，美國直接將祕魯列為3級「需重新考慮旅行」的目的地。

《路透社》指出，除了馬丘比丘之外，還有旅行團巴士被攔截，大約有6輛載滿60人的巴士被困在祕魯庫斯科地區的安地斯小鎮切卡庫佩（Checacupe），當時他們正準備前往玻利維亞拉巴斯（La Paz）。

▲▼巴士被困在祕魯庫斯科地區的安地斯小鎮切卡庫佩（Checacupe）。（圖／路透）

▲旅客被困在祕魯切卡庫佩（Checacupe）。（圖／路透）

來自委內瑞拉的遊客維拉羅埃（Wilmaris Villarroe）表示，當地人不讓他們繼續行駛，也不管車上還有老年人和孩童，「如果我們試圖闖關，他們就會把我們活活燒死。」

維拉羅埃說，當地人不賣水跟食物給他們，有的人因飢餓和脫水已經病倒了。還有一名來自法國的女性遊客拍攝影片對外求救，「我們在祕魯被綁架了。」

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