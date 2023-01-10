解放軍又挑過年前發「繞台MV」　結尾放101大樓、還用阿美族歌聲

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍東部戰區8日才在台灣海空域進行軍演，9日又發出一部「戰訓MV」，名為《我的戰鷹繞著寶島飛》。影片以解放軍繞台的畫面，配上一些台灣之名景點的片段，開頭以及結尾還使用了一小段阿美族的〈老人飲酒歌〉。

▼解放軍東部戰區又挑過年前上傳「繞台MV」。（圖／翻攝微博）

東部戰區9日晚間在微博上傳了一部「戰訓MV」，名為《我的戰鷹繞著寶島飛》，歌曲風格抒情，歌詞包含，「讀余光中的鄉愁我曾流淚，那一彎海峽隔不斷山水。」「我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念，親人輕聲喚你歸。」

從MV中可以發現，影片部分主要都是解放軍戰機繞台、航空母艦演訓的畫面，並配上了一些台灣之名景點的片段，包含了日月潭、台北101等。

▼結尾放上101大樓的畫面。



另外，在MV開頭以及結尾還可以隱約聽到一小段阿美族的〈老人飲酒歌〉。最後並特別上了四行字幕，「寶島遠離懷抱，易被外賊欺凌，今日長纓護島，伏虎驅狼保民。」

事實上，東部戰區2019年就發過《我的戰鷹繞著寶島飛》的MV，時間點同樣是過年前，使用的畫面雖然不同，但一樣出現了台北101，甚至還故意讓空降兵的徽章入鏡，暗示意味濃厚。

當年東部戰區的MV發出之後，陸委會還曾特別進行回應，批中共不放棄武力犯台，刻意在此時刻進行挑釁，破壞台海現狀及升高區域緊張情勢，北京當局「以武促統」的恫嚇行徑，只會讓台灣民眾厭惡反感 ，讓全世界愛好自由民主的國家更支持台灣。

