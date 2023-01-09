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解放軍深夜突釋「台海周邊軍演」　張競：解讀演訓務須務實慎重

▲▼。（圖／國防部提供）

▲8日上午6時起至9日上午6時止，偵獲共機57架次。（圖／國防部提供）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區昨（8）日夜裡突然釋出在台海周邊實戰化演訓的消息，據我國防部統計，自該日上午6時起至9日上午6時止，偵獲共機57架次（28架次逾越台海中線、侵擾西南ADIZ）。對此，中華戰略學會研究員張競認為，解讀共軍機艦周邊演訓務須務實慎重，「假若氣急敗壞隨之起舞，就顯然是反制認知作戰失敗。」

▲殲-16。（圖／CFP）

▲解放軍殲-16戰機。（圖／CFP）

張競提到，大陸昨（8）日突然宣布在台灣周邊海空域軍演，重點在演練對陸打擊、對海突擊等內容，檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑，「昨夜疑似有大批軍機在我方南、北空域進行大量侵擾，為此全台空軍基地在空偵巡及地面警戒機，紛紛緊急升空攔截驅離。」

對於解放軍在台海周邊的實戰演訓，張競提醒，此次並未在我周邊劃設禁航海空域，亦未發佈航船佈告與飛安通報，可以據此研判演練課目與實施強度。

▲▼ 中華戰略學會研究員，前中華民國海軍中權軍艦艦長張競 。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略學會研究員張競 。（圖／記者任以芳攝）

張競表示，未來是否會循序漸進，劃設禁航區進行實彈射擊或是對抗演練，值得關注掌握，「是否與特定政治活動產生連結關係，共軍發言人並未明確表述，貿然加以聯結，實有令人置疑空間。」

張競指出，高密度機艦演練前，例常訓練強度降低，顯然在進行機務與裝備整備，值得作為徵候情報參考基礎，「國安高層事前能否掌握動態，值得各界關注；假若情報蒐集無法前瞻掌握狀況，就必然存在檢討空間。」

張競強調，國安高層經常指控對岸對我進行「認知作戰」，殊不知運用例行演訓順勢放話，就是標準認知作戰，存心要耍弄國安單位，「假若吾人能保持外弛內張不動聲色，以泰山崩於前而色不變態度應對，共軍認知作戰就無法得逞。假若氣急敗壞隨之起舞，就顯然是反制認知作戰失敗。」

據了解，解放軍東部戰區昨（8）日深夜發出消息指，解放軍當日在台灣周邊海空域組織多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。根據我國防部提供的「解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」可以發現，24小時內共有57架次各型飛機被偵獲，其航跡分布於台海北、中、南空域，形同「三面圍島」之勢。

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