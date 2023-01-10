政院：普發現金非「還稅於民」　是經濟成長果實與全民共享

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

去年稅收超徵4500億，行政院長蘇貞昌拍板其中的1400億全民共享、規劃每人發6000元現金。但前財政部長蘇建榮昨表示，「還稅於民是假議題」，總預算加特別預算後整體財政還是赤字，應該優先用來償債。對此，行政院發言人羅秉成回應，普發現金並非在還稅於民的概念下，是疫後經濟成長的果實與全民共享。

蘇建榮昨出席金融研訓院舉辦的「共享經濟成果！還稅於民是最好的解方嗎？」研討會，會中表明「還稅於民」是假議題，「民」是這代人也是下一代的人，這一代已經跟下一代借了很多錢來花，有多餘的錢就該用來償還，不能因為有多餘的收入就多花。

蘇建榮說，更何況現在總預算加特別預算還是財政赤字，除非借來的錢用在下一代可享用的公共建設或服務上。

另外，蘇建榮也強調，「稅收實徵數大於預算數」是經濟成長帶來稅於擴增的結果，絕不接受有心人士違法徵稅的指控，這是對所有稅務從業人員的嚴重汙衊。維持財政韌性與落實包容性成長的精神才是負責任做法。

針對蘇建榮稱「還稅於民」是假議題，羅秉成表示，去年的預算數實收超過預期，都是合法稅收，「違法超收」是錯誤、扭曲的解讀。羅強調，稅收超徵、短少都是常見的，馬政府時期也曾短收，但也未產生失靈與否的問題。

羅秉成強調，既然是合法稅收，就沒有還的問題，「普發現金」政策並非是還稅於民概念，而是把經濟成長的果實與全民共享。就像未達課稅標準、未繳稅的人也很多，卻一樣可拿六千元，所以不會是還稅於民的概念，否則「還稅」也應該是還給有繳稅的人。

羅秉成表示，政府若有歲計賸餘，債務償還當然是政策選項之一，這是在財政韌性上要去評估，在蔡總統執政期間，我國經濟表現良好，過去幾年皆有賸餘，還債數也是歷年來最多。針對此次中央可運用的3800億元，總統是用國安高度盱衡國際情勢，從總體經濟角度去因應變局。